Суд Казани отправил в СИЗО управляющего московской «Ай Пи Групп» по делу о подкупе в 5 млн рублей

На заседании суда обвиняемый отрицал коррупционное преступление

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани со второй попытки избрал меру пресечения 41-летнему управляющему московской стройкомпании «Ай Пи Групп» Фариду Нурутдинову, задержанному 8 июня после получения 5 млн рублей. 9 июня Следком просил о его аресте, но суд посчитал нужным дать сторонам время для представления новых доказательств, а сегодня отправил обвиняемого в коммерческом подкупе под стражу до 8 августа, сообщает журналист «Реального времени».

Сумма в 5 млн передавалась Нурутдинову в казанском офисе строительной компании «Ротор» неким Пановым, ранее обратившимся в МВД Татарстана с заявлением о требовании со стороны подрядчика 40 млн рублей за подписание актов выполненных работ на крупном объекте — строительстве школы на 825 мест в Восточном Бирюлево в Москве. 8 июня Панов поучаствовал в оперативном эксперименте сотрудников экономической полиции, после чего Следком возбудил в отношении получателя средств дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Сегодня в суде интересы задержанного представляли два адвоката — Марат Вафин и Максим Туртыгин. Оба просили отказать в ходатайстве следствия, указывая на отсутствие доказательств причастности к преступлению. По версии защиты, деньги действительно передавались, но не в качестве коммерческой «взятки», а в качестве оплаты части возникшей при работе субподрядчика задолженности.

Нурутдинов предъявленное обвинение не признал. Просил не заключать его под стражу.

Следователь 2-го отдела Следкома по Татарстану Алмаз Шайхутдинов настаивал на аресте.