В казанском аэропорту задержано 20 рейсов

Самолет в Екатеринбург вылетит почти на 6,5 часа позже

Фото: Дарья Пинегина

В казанском аэропорту задерживаются девять рейсов на вылет и 11 на прилет. Ранее в аэропортах России действовали ограничения на полеты, в том числе в Сочи, Геленджике, Краснодаре и некоторых московских. Отметим, что воздушная гавань столицы РТ работает в штатном режиме.

Согласно данным онлайн-табло стоянки воздушных судов, самолет в Екатеринбург вылетит почти на 6,5 часа позже, в 21:45, а в Махачкалу — на 1,5 часа позже, в 18:00. В Актау вылет перенесли на три часа, а Санкт-Петербург — на четыре. Самолеты в Москву вылетят в 19:00, в 20:05, в 22:30. Вылеты в московские аэропорты перенесены на 1—1,5 часа в зависимости от рейса. В Сочи с опозданием вылетят два самолета — переносы с 12:35 на 15:45 и с 14:55 на 19:25.

В обратном направлении задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга — прибытие одного отложили на два часа (прилетит в 17:30), а второго — на четыре (приземлится в столице Татарстана в 01:20). Из Москвы опаздывает пара самолетов — в 18:20 вместо 17:00 и в 00:10 вместо 22:35 соответственно. Из Геленджика прилет переносится с 14:20 на 21:35, из Краснодара — с 16:25 на 19:20, из Актау — с 18:00 на 21:20. Кроме того, от расписания отклонились рейсы из Калининграда, Стамбула, Шарм-эш-Шейха и Махачкалы.

Ранее сообщалось, что в Арском районе Татарстана потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет.

Никита Егоров