Лена Хамзина: «В течение суток мы можем просчитать кадастровую стоимость всей недвижимости в республике»

Интервью «Реального времени» с руководителем ГБУ «Центр кадастровой оценки»

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в России проводится очередная оценка кадастровой стоимости земельных участков. О том, как она будет проходить в Татарстане, какие собственные разработки в этой области использует ГБУ «Центр кадастровой оценки» и какие проблемы его специалисты помогают решать владельцам недвижимости, в интервью «Реальному времени» рассказывает руководитель организации Лена Хамзина.

«Мы на постоянной основе проводим дооценку»

— Лена Ильдаровна, в 2026 году Центр кадастровой оценки производит оценку всех земельных участков в Татарстане — такие масштабные работы проводятся второй раз с момента создания вашего учреждения, с 2017 года. Что изменится в процедуре?

— Мы занимаемся оценкой объектов недвижимости с 2017 года, до тех пор ее по всей России проводили частные организации, которые каждый раз были разными — их выбирали на конкурсной основе. Поэтому не было ни определенной последовательности, ни преемственности. В 2017 году процесс был упорядочен, сейчас на территории каждого региона кадастровой оценкой непрерывно занимается одна государственная организация, и это обеспечивает более корректные результаты.

«Мы занимаемся оценкой объектов недвижимости с 2017 года, до тех пор ее по всей России проводили частные организации». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как часто проводится переоценка объектов недвижимости?

— По действующему законодательству оценка объектов недвижимости производится один раз в 4 года. В 2022 году мы оценили все земельные участки, в 2023 году — объекты капитального строительства. Такую же работу мы проделаем в 2026 и 2027 годах. Но сейчас в федеральный закон о кадастровой оценке вносятся изменения, и предполагается, что оценка будет проводиться каждый год. То есть земля и объекты строительства будут оцениваться через год, и результаты оценки будут более корректными. При этом мы на постоянной основе проводим дооценку — если появился новый объект, или, например, у объекта изменились какие-то характеристики. И дооценка проводится по тем же алгоритмам, что и основная оценка.

«В 2022 году мы оценили все земельные участки, в 2023 году — объекты капитального строительства. Такую же работу мы проделаем в 2026 и 2027 годах». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Какое количество объектов вам приходится оценивать?

— В Татарстане на 1 января 2022 года оценке подлежало 1,7 млн земельных участков и на 1 января 2023 года 2,8 млн объектов капитального строительства. В 2026 году предстоит оценить 1 732 848 земельных участков, сколько предстоит оценить в 2027 году, пока неизвестно — цифры будут известны позже. Но, безусловно, их станет больше, поскольку в республике активно ведется строительство.

В Татарстане в 2026 году предстоит оценить 1 732 848 земельных участков.

Когда объект «совсем такой же», но не такой

— Собственники недвижимости не всегда понимают, почему их объекты стоят дороже, чем аналогичные, с их точки зрения. И возмущаются, что налог за дом или земельный участок у них выше, чем за другой, но «совсем такой же». Можно объяснить эту разницу?

— В этом году мы проводим оценку на основе рыночной информации, но опираемся не на объявления о продаже участков или строений, а на данные о сделках, зарегистрированных в Росреестре. В предложениях на рынке недвижимости цена может быть заложена с учетом торга. Либо это не реальные предложения, а попытки просто «прощупать» рынок, когда ставят максимальную стоимость и смотрят на реакцию рынка. Либо цена по какой-то неизвестной нам причине может отличаться в несколько раз от цены на аналогичные объекты. А когда сделка регистрируется в Росреестре, становится известно, по какой цене действительно продан или куплен тот или иной объект. И, значит, можно достоверно оценивать другие похожие на него объекты.

«В этом году мы проводим оценку на основе рыночной информации, но опираемся не на объявления о продаже участков или строений, а на данные о сделках, зарегистрированных в Росреестре». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— 10 лет назад в рамках налоговой реформы была поставлена цель приблизить кадастровую стоимость недвижимости к рыночной. Насколько сложно определить такую максимально достоверную кадастровую стоимость?

— Как правило, проблем с этим не возникает тогда, когда рыночной информации много. Например, нет проблем с оценкой квартир в Казани. А вот там, где рыночной информации мало или она вовсе отсутствует, например, если речь идет о землях под школами, дорогами, кладбищами и так далее, сложнее. Тем не менее на протяжении многих лет мы занимались этой проблемой и успешно ее решаем, в том числе с применением методов машинного обучения.

Проблем с оценкой не возникает тогда, когда рыночной информации много.

«Мы ищем баланс»

— Цена сделки на аналогичный объект — решающий фактор при оценке аналогичных объектов?

— Решающие — цена сделки и ценообразующие факторы. Нам удалось построить достаточно сложные модели оценки недвижимости, которые учитывают множество ценообразующих факторов. Причем модели строятся в автоматическом режиме, с использованием методов машинного обучения. Помимо автоматизации процесса построения моделей, в последние годы большое внимание уделялось автоматизации всех процессов учреждения. Сейчас, к примеру, в ходе дооценки мы в течение суток можем просчитать кадастровую стоимость всей недвижимости в республике по тем же самым алгоритмам, которые заложены в основной оценке. Благодаря автоматизации нам удалось свести штат нашего учреждения к минимуму относительно других регионов. У нас в штате всего 16 человек, притом что в соседних, аналогичных по населению и площади регионах штат доходит до 100 человек.

«Благодаря автоматизации нам удалось свести штат нашего учреждения к минимуму относительно других регионов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вашим опытом пользуются другие регионы?

— Мы плотно взаимодействуем с другими регионами, делимся своими наработками с коллегами, учимся новому у передовых регионов. С 2026 года на территории всей России внедряют федеральную разработку — единое программное обеспечение для кадастровой оценки, опыт республики будет в ней учтен.

— А чем еще отличается применяемая в РТ модель оценки кадастровой стоимости?

— У нас в модель оценки попадает практически вся информация о совершенных сделках, но с различным «весом», а при расчетах используется максимальное по Российской Федерации количество ценообразующих факторов, около тысячи. Например, учитываются как часто используемые в РФ ценообразующие факторы, такие как близость объекта к поликлиникам, школам, детсадам, наличие рядом магазинов, расстояние до остановок общественного транспорта, так и уникальные, используемые только у нас: например, интегральный показатель экономического развития муниципального образования. Кроме того, мы используем особый способ расчета значений ценообразующих факторов. Если общепринятым является расчет значения по прямой, например расстояние от объекта до школы в метрах, у нас учет ведется по дорогам с учетом категорийности дорог и скоростного режима, что повышает качество оценки.

Иногда «расстояние» от условной точки А до точки Б измеряется не километрами, а временем, проведенным в дорожных пробках. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Иногда «расстояние» от условной точки А до точки Б измеряется не километрами, а временем, проведенным в дорожных пробках, — это тоже как-то учитывается?

— В 2026 году мы внедрили инновационный фактор — мы рассчитали плотность всего жилья и плотность нежилых пространств, а затем, исходя из того, что где имеется жилье, есть дефицит рабочих мест, и наоборот, выявили так называемые узкие горлышки на дорогах. Например, в Царицыно при наличии хорошей дороги постоянно возникают дорожные пробки, можно час простоять. То же происходит в Дербышках, в ЖК «Весна», и мы это в ходе оценки кадастровой стоимости в этом году будем учитывать. И когда владельцы недвижимости задают вопрос, например, о том, почему результаты оценки разных объектов, находящихся, например, на равном расстоянии от центра Казани, очень сильно различаются, мы четко объясняем это факторами, учитываемыми в ходе оценки. И, анализируя реальные рыночные цены, мы видим, что действительно указанные факторы значительно влияют на рыночную стоимость недвижимости.

У нас в модель оценки попадает практически вся информация о совершенных сделках, но с различным «весом», а при расчетах используется максимальное по Российской Федерации количество ценообразующих факторов, около тысячи.

— Получается, формулу расчета можно усложнять до бесконечности. Но будет ли она в итоге понятна неспециалисту, который задается вопросом, почему у него дом стоит в 2 раза больше или меньше, чем «точно такой же» у знакомого?

— Упрощая формулу расчета, мы теряем в точности. Поэтому мы ищем баланс: формула не может быть настолько простой, чтобы потерять в точности, но и не должна быть такой сложной, чтобы гражданин совсем не мог ее понять. Ведь моделирование нужно для того, чтобы предсказать стоимость объектов, которые не участвовали в сделках.

Почему растут налоги

— Результаты кадастровой оценки ощутимо влияют на налогообложение. Значит ли это, что по мере совершенствования методики расчета они будут все больше влиять и на ценообразование?

— Конечно. Чем ближе к реальности мы посчитаем, тем больше людей будет понимать, что мы посчитали нормально, на нашу оценку будут ориентироваться.

«Мы встречались с руководством Союза садоводов РТ и разработали с ними дорожную карту по исправлению сложившейся ситуации». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В этом году многие садоводческие общества столкнулись с резким ростом налога на земли общего пользования и обвинили в некорректной кадастровой оценке ваших специалистов…

— Проблема состоит не в неправильных расчетах, а в том, что изначально запись в ЕГРН об этих землях была внесена неверно. Многие СНТ указали в документах вид разрешенного использования «земли общего пользования», а не «земли общего назначения». А с точки зрения кадастровой оценки это абсолютно разные сегменты. Земли общего назначения могут быть только в садоводстве — на них можно поставить шлагбаум, разместить принадлежащее СНТ имущество. А земли общего пользования могут принадлежать только государству, их нельзя закрыть, они не могут находиться внутри садового общества — это набережные, парки, скверы… И оцениваются они дороже. Если указать правильный вид использования, кадастровая стоимость значительно снизится. Мы встречались с руководством Союза садоводов РТ и разработали с ним дорожную карту по исправлению сложившейся ситуации.

Если указать правильный вид использования, кадастровая стоимость значительно снизится.

— В результате кадастровая стоимость этих земель будет уменьшена?

— Да, после того как садоводы внесут соответствующие изменения в вид использования, мы исправим стоимость в рамках исправления технической ошибки.

— Для этого каждое СНТ должно к вам обратиться?

— Тем СНТ, где вид разрешенного использования указали как «земли общего пользования», надо будет обратиться в МФЦ и сменить вид на «земли общего назначения». Когда все СНТ это сделают, эта информация будет аккумулирована в Союзе садоводов РТ, и они нам напишут одно общее заявление о перерасчете. Кроме того, мы выявили несколько СНТ, где при определении кадастровой стоимости были допущены технические ошибки — кадастровая стоимость земель общего назначения была определена без учета того, что это сады. Эти ошибки мы сами исправим на основании заявлений от одного из СНТ, в МФЦ им обращаться не нужно.

«Тем СНТ, где вид разрешенного использования указали как «земли общего пользования», надо будет обратиться в МФЦ и сменить вид на «земли общего назначения». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А сколько СНТ в Татарстане и Казани сейчас должны обратиться в МФЦ для изменения вида разрешенного использования?

— Предварительно — 124 СНТ по 140 земельным участкам.

«Те, кто обращаются, не представляют, насколько изменился рынок»

— После первой массовой кадастровой оценки недвижимости было много претензий: почему оценили так дорого. По какой причине произошел столь резкий скачок?

— Отвечу вопросом на вопрос: а с чем сравниваем? Если сравнивать с 2013—2014 годами, с результатами оценки 10-летней давности, скачок резкий. Но если посмотреть на то, сколько сегодня стоит эта недвижимость на рынке, вопросы снимаются. Но бывают и другие причины: например, в Новошешминске долгое время числился индивидуальный жилой дом площадью полтора миллиона квадратных метров. Мы понимаем, такого дома не может быть, но обязаны оценить его по сведениям, которые пришли из ЕГРН. И пока запись в ЕГРН не исправлена, вопрос не решится.

— По вопросу кадастровой оценки квартир к вам обращаются?

— Обращений единицы, хотя квартир в массовой оценке больше миллиона. Те, кто обращается, как правило, не представляют, насколько за последние годы изменился рынок жилья, считают рассчитанные нами стоимости высокими, хотя они максимально приближены к рынку.

Массовая оценка не учитывает уникальность ситуаций



— С какими еще проблемами к вам приходят собственники недвижимости?

— По сегментам с развитым рынком обращений почти нет. Так, по индивидуальным жилым домам, а их в республике больше 600 тысяч, за все время от собственников поступали единичные обращения. Причем там были уникальные особенности — один дом треснул, его невозможно было использовать, и его кадастровая стоимость не соответствовала реальной. У второго дома также имелась специфическая особенность, которую невозможно учесть при массовой оценке.

«Если сравнивать с 2013—2014 годами, с результатами оценки 10-летней давности, скачок резкий. Но если посмотреть на то, сколько сегодня стоит эта недвижимость на рынке, вопросы снимаются». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А почему возникли такие ситуации, ведь трещины и прочие проблемы видны сразу?

— В том-то и дело, что мы определяем кадастровую стоимость без выезда на место — это не предусмотрено законом при массовой оценке. Это связано с количеством объектов — их 4,5 миллиона. Фактически мы оцениваем запись ЕГРН, а не то, что находится на месте.

— Но если у объекта недвижимости есть какой-то дефект, снижающий его реальную стоимость, что делать правообладателю?

— Надо понимать, что массовая оценка — это что-то типичное на рынке. Уникальную особенность объекта при массовой оценке учесть невозможно. Собственникам в таком случае можно попробовать приравнять кадастровую стоимость к рыночной только через суд. Процент таких судов у нас очень невелик — через суд определялась кадастровая стоимость 0,03% от всех объектов.

Надо понимать, что массовая оценка — это что-то типичное на рынке.

— На что вы хотели бы еще обратить внимание татарстанских собственников недвижимости?

— Мы еще раз призываем их обратить внимание на те сведения, которые содержатся в ЕГРН. Чем корректнее данные, тем точнее определена кадастровая стоимость. В первую очередь это касается вида разрешенного использования и наименования объекта. Если вы обнаружили, что сведения в ЕГРН по вашему объекту не соответствуют документам, необходимо их уточнить.