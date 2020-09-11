Лукашенко приедет в Москву для переговоров с Путиным 14 сентября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву 14 сентбря для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.



«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него будет общение с президентом Путиным», — сказал он, уточнив, что подписания документов не планируется. Где именно пройдут переговоры, пока неизвестно.



В конце августа «Реальное время» сообщало о договоренности президентов провести очную встречу в Москве.