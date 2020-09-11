В России могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте через 15 лет

В России общественный транспорт можно будет сделать бесплатным к 2035 году, взамен предлагается сделать большинство дорог платными, в том числе и в крупных городах, заметили в Минтрансе РФ.

В обновленном проекте транспортной стратегии бесплатный проезд в транспорте можно ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Схема предусматривает, что с 2025 года в России будут взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, в стратегии не поясняется.

Авторы проекта считают, что такая мера позволит стимулировать финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать ее использование перевозчиками и населением. Также такой механизм необходим, чтобы сократить пользование личным транспортом в крупных городах.

При этом на территориях населенных пунктов Минтранс РФ предлагает активно внедрять немоторизированные виды транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки — внеулочный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт), пишет РБК.



На этой неделе транспортные предприятия Казани получили пассажирские автобусы большой вместимости от КАМАЗа.

