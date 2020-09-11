Подробности решения транспортных проблем в Казани
Пресс-служба президента Татарстана рассказала подробности о совещании Рустама Минниханова с мэром Казани Ильсуром Метшиным о транспортных проблемах на дорогах столицы республики.
Так, строительство дороги до Богородского и далее до трассы М-7 должно решить проблемы жителей Пестречинского района, которые ездят на работу в Казань. Также на этом направлении живут около 100 тысяч казанцев из поселков Салмачи, Вишневка, Привольное, Алтан, Вознесенское и других.
Строительство этих дорог станет частью проекта Вознесенского тракта, работа над которым уже идет.
Для жителей поселков Салмачи, Габишево и Куюки также планируется построить радиальную дорогу, которая позволит им выезжать на Вознесенский тракт.
Кроме того, Ильсур Метшин рассказал о развитии направления Горьковское шоссе и направлении Дербышки.
Напомним, на этой встрече Минниханов поручил заняться строительством дороги в направлении Куюков и решить вопрос с транспортом до «Салават купере». Власти Казани уже подтвердили, что в микрорайон будет запущен метробус.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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