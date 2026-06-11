Иран заявил об ударах по 18 объектам США на Ближнем Востоке

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные в ходе последней волны ударов по Ирану применили 49 крылатых ракет «Томагавк»

Иран нанес удары по объектам США на Ближнем Востоке в ответ на американские атаки по своей территории. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое распространила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

По данным КСИР, в ночь на четверг военно-космические силы и военно-морские силы корпуса провели две волны атак, поразив 18 целей, связанных с американской армией. В числе объектов названы авиабазы «Али ас-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, а также авиабаза «Шейх Иса» в Бахрейне. В Тегеране заявили, что операция стала ответом на действия США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные в ходе последней волны ударов по Ирану применили 49 крылатых ракет «Томагавк». Об этом передает RT. По его словам, ракеты были использованы для нанесения ударов по целям на территории Ирана.

Наталья Жирнова