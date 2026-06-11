Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Днем местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем местами кратковременные усиления до 15—17 м/с. Днем температура от +23 до +28 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».