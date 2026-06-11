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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 11.06.2026

Днем местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем местами кратковременные усиления до 15—17 м/с. Днем температура от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

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