Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

Днем местами кратковременный дождь, гроза

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем местами кратковременные усиления до 15—17 м/с. Днем температура от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина