Roblox разблокировали в России
Компания полностью выполнила требования российского законодательства
Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России, сообщили в Министерстве цифрового развития.
— Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России, — сообщили в министерстве.
Как уточнили в его пресс-службе, платформа «реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей». Так, был запущен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.
В Roblox также обещали бороться с распространением на платформе нежелательного контента.
Напомним, что платформу «перекрыли» 3 декабря 2025 года. При этом позже Минцифры и Роскомнадзор попросили разблокировать Roblox.
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