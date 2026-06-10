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Roblox разблокировали в России

19:02, 10.06.2026

Компания полностью выполнила требования российского законодательства

Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России, сообщили в Министерстве цифрового развития.

— Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России, — сообщили в министерстве.

Как уточнили в его пресс-службе, платформа «реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей». Так, был запущен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.

В Roblox также обещали бороться с распространением на платформе нежелательного контента.

Напомним, что платформу «перекрыли» 3 декабря 2025 года. При этом позже Минцифры и Роскомнадзор попросили разблокировать Roblox.

Никита Егоров

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