В Удмуртии вновь ввели масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 11 сентября в Удмуртии вновь вводится обязательный масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом и увеличением количества тяжелых форм течения болезни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов:

«Теперь мы все обязаны носить маски в общественном транспорте, включая такси, на остановках общественного транспорта, в здании аэро-, авто- и ж/д вокзалов, при посещении торговых объектов, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, в культурных учреждениях».

Несколько дней назад глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина на онлайн-приеме объяснила, почему до сих пор не отменен масочный режим. Это связано с ожиданием подъема сезонных простудных заболеваний.