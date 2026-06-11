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Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку

14:38, 11.06.2026

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к серьезным внутренним последствиям для страны

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку
Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает RT. Других подробностей о причинах решения на данный момент не приводится.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к серьезным внутренним последствиям для страны.

— Неудачная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают, — написал Дмитриев в соцсети X.

Наталья Жирнова

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