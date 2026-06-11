Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к серьезным внутренним последствиям для страны
Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает RT. Других подробностей о причинах решения на данный момент не приводится.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера может привести к серьезным внутренним последствиям для страны.
— Неудачная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают, — написал Дмитриев в соцсети X.
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