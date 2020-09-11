Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян радоваться росту числа заразившихся коронавирусом, сообщает издание «Подъем».
По его словам, цифры свидетельствуют о результатах положительных тестов, но по-настоящему важны данные о том, сколько тяжелобольных, сколько человек в реанимации, сколько умерло, поскольку они говорят о степени опасности коронавируса:«Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета».
Врач высказал предположение, что на формирование коллективного иммунитета уйдет два-три года. Однако коронавирус не исчезнет и будет возвращаться в легкой форме.
В конце августа врач назвал занятия спортом главным способом продления жизни.
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