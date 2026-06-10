За четыре месяца 2026 года Россию посетило более 1,5 млн иностранных туристов

В последние два года поток зарубежных туристов увеличился в 1,5 раза

Фото: Динар Фатыхов

С января по апрель 2026 года Россию посетило 1,6 миллиона иностранных туристов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Туризм», проходящем в рамках форума «Путешествуй!».

— Основной темой заседания является въездной туризм. Это не только важный экономический аспект, но и средство «мягкой силы», формирующее объективный имидж России за границей. Мы наблюдаем устойчивый интерес к российским направлениям, несмотря на сложное внешнее давление. В последние два года поток зарубежных туристов увеличился в 1,5 раза. В первой половине 2026 года Россию посетило 1,6 миллиона иностранных гостей, что почти на 30% превышает показатели за прошлый год, — отметил Чернышенко.

По информации пресс-службы вице-премьера, участники заседания обсудили три ключевых аспекта, касающихся въезда иностранных туристов: транспорт и логистику, цифровизацию и упрощение визового режима, а также создание новых туристических пакетов.

Чернышенко акцентировал внимание на необходимости развития въездного туризма в регионах Дальнего Востока, Сибири и других традиционных туристических центрах.

Он также отметил, что правительство России готово оказывать поддержку иностранным инвесторам, которые заинтересованы в создании качественной инфраструктуры для въездного туризма, а также в развитии трансграничных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Европе хотят ужесточить выдачу виз гражданам России.

Никита Егоров