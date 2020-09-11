В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

В Японии в комментариях к статье о вопросах принадлежности южных Курильских островов, опубликованной на сайте Yahoo News Japan, призывали к радикальным мерам в борьбе за земли, в частности к применению ядерного оружия.

«Северные территории» нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — цитирует «РИА Новости».

Другие пользователи предлагают примкнуть к США, изолировать Россию и ввести санкции против нее. Некоторые отметили, что «пора перестать играть в добрячков» со страной, не заслуживающей доверия.

Ранее глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с российскими дипломатами должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг «является японской территорией».

