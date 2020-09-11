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Минниханов поручил создать концепции развития центра Елабуги и Чистополя по примеру Казани

12:50, 11.09.2020
Минниханов поручил создать концепции развития центра Елабуги и Чистополя по примеру Казани
Фото: wikimedia.org / Marat Kamalevsky

В ближайшее время начнется создание концепции развития исторических поселений Елабуги и Чистополя. Такое поручение сегодня дал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Во время создания концепций этих городов будет использован опыт Казани, в разработке примут участие люди, показавшие себя во время создания документа о столице Татарстана.

Сегодня главе республики представили концепцию развития исторического поселения Казани. В течение месяца будут организованы общественные обсуждения.

ОбществоВластьИнфраструктураИсторияКультура Татарстан
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