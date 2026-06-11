Конфискованные иномарки экс-судьи Арбитража РТ Минапова продают с торгов за 25 млн рублей

Прием заявок по двум антикоррупционным лотам стартует в День России

Сегодня Росимущество выставило на торги Mercedes-Benz и BMW X7, изъятые приставами в конце мая в Казани у арбитражного судьи в отставке Аделя Минапова. Это было сделано в рамках немедленного исполнения решения казанского суда об обращении данных активов в доход государства. Общая стартовая цена двух лотов превышает 25 млн рублей, сообщает журналист «Реального времени».

Mercedes-Benz AMG («Гелендваген») 2021 года выпуска (на постере, — прим. ред.) вместе с установленной противоугонной системой желающим предлагают приобрести за 15 млн 66 тысяч рублей — это начальная цена. Шаг проведения составит 5% — 753,3 тысячи рублей.

Прием заявок по этому лоту стартует завтра, 12 июня, ровно в 8 утра и закончится 7 июля за минуту до полуночи. Сами торги на площадке «РТС-тендер» назначены на 10 часов утра 10 июля.



В тот же день и в те же сроки пройдет электронный аукцион по BMW X7 2023 года выпуска, который приставы забирали у самого Минапова 22 мая — через четыре дня после оглашения решения суда Казани по антикоррупционному иску прокуратуры. Начальная цена этой иномарки — 10 млн 573,8 тысячи рублей, шаг аукциона — 528,7 тысячи. Заявки от желающих также будут принимать с 12 июня по 7 июля.

Оба автомобиля продают вместе с ключами и документами.

Напомним, 18 мая Советский райсуд Казани полностью удовлетворил иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова на 207,7 млн рублей к Аделю Минапову, его жене (по документам — бывшей), теще Амине Хуснутдиновой и ее сестре Расиме Гараевой. В указанную сумму вошли 16 объектов недвижимости в Казани и Иннополисе, две иномарки, уже доехавшие до торгов, а также 62 млн рублей — доход от сдачи недвижимости в аренду и стоимость уже отчужденного имущества. При этом по иномаркам и деньгам судья в резолютивной части прописал — немедленное взыскание. На этом пункте в прениях настаивала начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Лилия Фаттахова, указывая, что после подачи иска ответчики вывели со своих счетов наличными 13 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Примечательно, что в свое время оба автолота приобретались дешевле нынешней стартовой цены — за 11,8 и 9,9 млн рублей соответственно. Оба оформлялись в собственность тещи Минапова, не имевшей водительских прав.

На данный момент решение райсуда не оспорено.

Ирина Плотникова