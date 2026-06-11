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Финансирование челнинской антитеррористической программы увеличат на 5,5 миллиона рублей

12:46, 11.06.2026

Общий многомиллионный бюджет программы распределен равномерно вплоть до 2028 года

Финансирование челнинской антитеррористической программы увеличат на 5,5 миллиона рублей
Фото: Динар Фатыхов

Исполнительный комитет Набережных Челнов утвердит изменения в программе по профилактике терроризма и экстремизма. На реализацию трехлетней программы будет направлено не 606,2 миллиона, а 611,7 миллиона рублей. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Основные цели программы включают повышение уровня защищенности горожан и противодействие террористическим угрозам. Особое внимание уделяется работе с молодежью и профилактике экстремистских настроений. В рамках программы предусмотрено усиление антитеррористической защищенности образовательных учреждений и мест массового пребывания людей. Планируется установка систем видеонаблюдения и тревожных кнопок, проведение регулярных профилактических мероприятий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За реализацию программы отвечают несколько городских ведомств: управление образования, управление по делам молодежи, управление культуры и другие профильные структуры. Контроль за исполнением возложен на сектор гражданской обороны.

Примечательно, что казанская антитеррористическая программа финансируется лишь 6,24 миллиона рублей. Недавно ее хотели увеличить на полмиллиона.

Наталья Жирнова

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