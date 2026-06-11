Замглавы МИД России Галузин обсудил украинский кризис с послами Британии, Франции и Германии

«Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», — сказано в официальном МИД РФ

Сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин провел встречу с послами Великобритании, Франции и Германии в России по их инициативе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Во встрече приняли участие посол Великобритании Найджел Кейси, посол Франции Николя де Ривьер и посол Германии Александр Ламбсдорфф.

В ходе беседы российская сторона изложила свою оценку политики западных стран в контексте украинского конфликта. В МИД РФ заявили, что действия руководства Великобритании, Франции и Германии способствуют продолжению боевых действий за счет поддержки Киева.

— Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, — сказано в официальном сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что послы этих стран обратились с просьбой о встрече с одним из его заместителей. Он отметил, что в МИД готовы принять дипломатов и выслушать их позицию, однако без излишнего оптимизма в отношении результатов переговоров. Каким именно видят будущее в сфере безопасного сосуществования соседних стран и что еще обсуждали главы МИД ОДКБ — читайте в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова