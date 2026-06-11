Билеты по «плоским» тарифам в «Аэрофлоте» станут доступны только россиянам
Программа «плоских» тарифов действует с 2014 года: стоимость таких билетов существенно ниже себестоимости перевозки и не зависит от даты вылета
Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 июня изменит правила продажи билетов по «плоским» тарифам. Приобретать авиабилеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут только граждане России.
Как сообщили в компании, ранее программа распространялась в том числе на иностранных граждан, путешествующих по внутрироссийским маршрутам. Решение об ограничении доступа к льготным тарифам принято в связи с высоким спросом и социальной значимостью программы. Для иностранных пассажиров на этих направлениях будут доступны билеты по коммерческим тарифам.
Программа «плоских» тарифов действует с 2014 года. Стоимость таких билетов существенно ниже себестоимости перевозки и не зависит от даты вылета. В настоящее время тариф распространяется на рейсы между Москвой и городами Дальнего Востока, а также на маршруты между Москвой и Калининградом.
По данным авиаперевозчика, в 2025 году «плоскими» тарифами на дальневосточных направлениях воспользовались 1,5 млн пассажиров. Еще более 831 тыс. человек приобрели билеты по фиксированным тарифам на рейсах между Москвой и Калининградом.
Напомним, что власти соседней с Татарстаном Удмуртии планируют продать авиакомпанию «Ижавиа» и входящий в ее состав аэропорт Ижевска, сообщил глава республики Александр Бречалов.
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