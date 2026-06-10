Без алкоголя и с заделом на ежегодность: в Болгаре пройдет первый Поволжский рок-фестиваль «Хранители»

Хедлайнерами станут группы «Чиж» и «Мельница»

Фото: Предоставлено организаторами рок-фестиваля "Хранители"

27 июня в Спасском районе Татарстана под открытым небом состоится новый масштабный Поволжский рок-фестиваль «Хранители». Событие, приуроченное к объявленному президентом РФ Году единства народов России, соберет в древнем городе Болгаре более 20 тысяч зрителей, еще 200 тысяч — посредством онлайн-трансляции. Подробности — в материале «Реального времени».

Рок-фестиваль на «взлетной полосе» рядом с объектом ЮНЕСКО

«Болгар готов принять и 50 тысяч гостей», — с уверенностью заявил глава Спасского района Роман Исланов, рассказывая о том, как будет организовано столь масштабное мероприятие. Пока же организаторы ожидают около 20 тыс. зрителей, для которых будет подготовлена площадка в нескольких километрах от исторических мест Болгарского городища, на месте, известном среди местных жителей как «взлетная полоса». Здесь специально для фестиваля монтируется концертная площадка, оснащенная звуковым и световым шоу-оборудованием последнего поколения. Продажа алкоголя на фестивале «Хранители» будет запрещена. Гостей будут пропускать в так называемую чистую зону перед сценой через металлодетекторы. Неподалеку будет располагаться территория, где можно разбить свою палатку. До места назначения будут курсировать шаттлы.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована масштабная онлайн-трансляция, которая соберет около 200 тыс. человек. Для этого по полю протягивают многокилометровый кабель.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— На сегодняшний день район полностью готов принимать крупные мероприятия, алгоритм настроен, — заверил Роман Исланов. — Сегодня в Болгаре могут единовременно размещаться 1 700 человек. Для этого есть вся инфраструктура — функционируют несколько гостиниц и палаточный лагерь. Кроме того, построена еще одна трехзвездочная гостиница, которая располагается недалеко от Белой мечети, она заработает уже в ближайшем будущем. Мы для себя определили план — к 2030 году принимать в Болгаре 3 миллиона туристов ежегодно.

По словам главы района, такие события помогают наращивать туристический потенциал местности и дополнительно привлекать к себе внимание, а также развивать туристический и сопутствующий бизнес.

«Объект ЮНЕСКО не должен быть под замком»

Болгарский историко-археологический комплекс внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако, как выразилась исполнительный директор республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Зульфия Сунгатуллина, объект ЮНЕСКО — это живой объект, он не должен быть под замком.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Во всем мире на объектах ЮНЕСКО проводятся подобные мероприятия, и мы всегда выступаем за такие инициативы. Сам Минтимер Шарипович поддержал, например, идею показа оперы «Кара пулат» под открытым небом на территории Болгара. Здесь были организованы и многие другие большие выступления и мероприятия. Наша задача — не просто сохранение этих объектов, но и их популяризация. Предстоящий этно-рок-фестиваль привлечет много молодежи, что очень хорошо. Приехав сюда, они в любом случае узнают историю места, увидят всю его красоту и поделятся эмоциями с друзьями. Минтимер Шаймиев всегда говорит, что от материального возрождения объектов культуры и истории мы переходим к духовному возрождению. Эти знания надо передавать молодому поколению. И потом, здесь будут звучать песни и композиции на разных языках, мы услышим разные музыкальные инструменты. Это, конечно, укрепит наше единство, — подчеркнула исполнительный директор фонда.

Фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана станет основным партнером фестиваля «Хранители». Кроме того, спонсорами являются несколько республиканских компаний. Сумма, которая будет потрачена на организацию мероприятия, не разглашается.

«Чиж», «Мельница» и другие

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

В этом году фестиваль пройдет в первый раз, а в дальнейшем он станет традиционным. Об этом сообщил руководитель фестиваля Григорий Корнилов. Организаторы позиционируют «Хранителей» как главное музыкальное событие Поволжья на ближайшее десятилетие. Музыкальная концепция этого года полностью выстроена на этно-фолк-рок-волне. На одной сцене сойдутся как опытные аксакалы отечественной сцены, так и яркие молодые исполнители из разных регионов РФ.

Предоставлено организаторами фестиваля "Хранители"

Главными федеральными хедлайнерами фестиваля станут культовые группы «Чиж», «Мельница», а также «Нейромонах Феофан». Специальным гостем заявлен тувинский коллектив Huun-Huur-Tu («Хун Хурту»), номинировавшийся на престижную премию World Music Awards. Всего в программе запланировано выступление девяти музыкальных групп, среди которых «Волга-Волга», GAUGA, «ЖиваGо», Rhenium и Inverno Orchestra. Программа рассчитана на 8 часов непрерывного живого звука (с 15:00 до 23:00).

«Рок сейчас другой»

Музыкант, лидер группы «Волга-Волга» и организатор фестивалей Антон Салакаев уверен, что первый Поволжский рок-фестиваль — это зарождение нового, по-настоящему культурного события.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Рок сейчас — другой. Он вырос из своих «хулиганских штанишек», и аудитория рок-фестивалей тоже растет и тоже воспитывается. Само название «Хранители» и само место, где все будет проходить, способствуют тому, чтобы любой отъявленный рок-н-рольщик, приехав сюда, уже будет изначально относиться по-другому к этому фестивалю, по-другому здесь себя чувствовать. Так и зарождается сама культура нового фестиваля. То, что мы в него вкладываем, то и получаем. Потенциал стать главным фестивалем Поволжья — огромный.

