Татарстан — образец, Армения не платит «по счетам», а по «украинскому вопросу» Россия не верит Европе

Главное из выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Казани

Местом проведения очередного заседания совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не зря была выбрана Казань, заявил в конце своего выступления на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Татарстан является образцом для новой архитектуры безопасности в Евразии, так как символизирует историю всего евразийского континента в вопросе выстраивания межнационального диалога. Каким именно видят будущее в сфере безопасного сосуществования соседних стран и что еще обсуждали главы МИД ОДКБ — читайте в материале «Реального времени».

Встретились без Армении

Для участия в заседании совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казань съехались главы МИД всех стран объединения, кроме Армении. Столицу Татарстана с визитом посетили представители Беларуси — Максим Рыженков, Казахстана — Ермек Кошербаев, Кыргызстана — Жээнбек Кулубаев, Таджикистана — Сироджиддин Мухриддин, а также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

До начала деловой программы все они посетили парк Победы, где вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой МИД России Сергеем Лавровым почтили память героев Великой Отечественной войны.

В числе участников саммита не было представителей Армении. Хотя на всех основных мероприятиях присутствовал армянский флаг. Отсутствие главы МИД Армении Арарата Мирзояна не вызвало удивления. Армения заморозила свое участие в ОДКБ, при этом оставаясь в объединении в «формальном» статусе последние два года. Однако «армянский вопрос» стал одним из важнейших на саммите и последовавшей затем пресс-конференции.

«Татарстан — образец будущей архитектуры безопасности в Евразии»

В своей вступительной речи глава МИД РФ Сергей Лавров затронул две основные темы. Первая касалась НАТО и «разрушающейся» Европы, а вторая призывала создать новую архитектуру безопасности всей Евразии. Также он выступил за воссоздание былого авторитета Организации Объединенных Наций.

— Важно заблаговременно купировать риски нарастания очагов напряженности, масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому. Это направление и идея целой системы на территории Евразии, а именно создание общества с единой судьбой, сплочение государств — членов ШОС, БРИКС и других организаций. Важно, чтобы обеспечение региональной безопасности осуществлялось с учетом интересов всех стран, — заявил Лавров.

А вот образцом новой архитектуры безопасности в Евразии, по словам главы МИД России, должен стать Татарстан. По его мнению, которым он поделился уже на итоговой пресс-конференции, республика символизирует историю всего евразийского континента в вопросе выстраивания межнационального диалога. Лавров призвал всех посетить Казань и воочию увидеть, как могут мирно сосуществовать на одной территории представители различных народов и религий.

Стороны подписали несколько документов

По итогам заседания министры иностранных дел стран ОДКБ приняли ряд совместных заявлений и документов.

— Прежде всего, это совместное заявление в связи с предстоящим 85-летием начала Великой Отечественной войны. Мы отметили, что память об этой трагической дате объединяет народы всех государств-членов ОДКБ, — начал перечисление Лавров.

Также стороны подписали следующие документы:

заявление об укреплении роли международного права и приверженности принципам Устава ООН;

документ, посвященный противодействию угрозам использования информационно-коммуникационных технологий в диверсионных и террористических целях;

документ о задачах предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

Кроме этого, согласовали Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года и даты проведения следующего заседания СМИД в Москве — 10 ноября.

Армении пора определиться — вопрос встал ребром

Жестко выразился Лавров на тему отсутствия Армении на саммите в Казани. Глава российского ведомства призвал армянскую сторону наконец определиться, остается ли она в числе членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или уходит «под крыло» Евросоюза и НАТО.

— Армения действительно в очередной раз не участвовала в мероприятиях ОДКБ, хотя она остается формально полноправным членом. В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром, — сказал Лавров.

Впрочем, вскоре Армения может лишиться даже своего формального статуса члена ОДКБ. Лавров сообщил, что армянская сторона второй год не платит членские взносы. В связи с этим страны ОДКБ договорились рассмотреть возможность применения к Армении положений Устава организации.

— В день выборов в Армении мой коллега, Арарат Самвелович Мирзоян, на вопрос, как насчет ОДКБ, заявил: «Мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем». Это практически цитата, можете найти, — обратился Лавров к журналистам, добавив при этом, что Армения остается полноправным членом объединения.

«Евротройка» хочет переговоров с Россией

Кульминацией выступления Лаврова стал ответ на вопрос, касающийся темы мирных переговоров по Украине. Российский министр не только ответил, а даже рассказал всю предысторию событий, начиная с 2014 года, и сообщил собравшимся инсайд — Германия, Франция и Великобритания просятся на встречу с Россией.

— Послы стран «евротройки» просятся на встречу. Мы согласились, чтобы встретились с замглавы МИД России. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктив, — сказал Лавров, заметив, что европейские лидеры уже нарушали в 2014 году Минские договоренности.

При этом глава МИД РФ подчеркнул: Россия не будет прислушиваться к предложениям по диалогу с Европой до тех пор, пока не убедится в их серьезности. Российская сторона остается при мнении, что мирные переговоры по Украине необходимы европейцам только для «передышки» и накачки «киевского нацистского режима» вооружением.

— Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо, — закончил свой ответ на «украинский вопрос» Лавров.