В России появилось федеральное Минцифры

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил переименование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Теперь оно будет называться не Минкомсвязь, а Минцифры.

Соответствующее постановление правительства Мишустин подписал еще 9 сентября, сегодня оно опубликовано на портале кабмина РФ.

«Постановление также закрепляет полномочия Минцифры в области госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи». Такие полномочия появились у министерства после корректировки федерального законодательства», — уточняет пресс-служба правительства.

Напомним, в Татарстане аналогичное преобразование произошло в сентябре 2019 года.