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В России появилось федеральное Минцифры

17:24, 11.09.2020
В России появилось федеральное Минцифры
Фото: digital.gov.ru

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил переименование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Теперь оно будет называться не Минкомсвязь, а Минцифры.

Соответствующее постановление правительства Мишустин подписал еще 9 сентября, сегодня оно опубликовано на портале кабмина РФ.

«Постановление также закрепляет полномочия Минцифры в области госрегулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и проверки соблюдения ими требований закона «Об электронной подписи». Такие полномочия появились у министерства после корректировки федерального законодательства», — уточняет пресс-служба правительства.

Напомним, в Татарстане аналогичное преобразование произошло в сентябре 2019 года.

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