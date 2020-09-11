Как стартовал первый день голосования-2020 в Татарстане

Фото: Дарья Пинегина

Голосование с прививкой

«Вы на выборы? Заходите, не стойте, мы не кусаемся», — так встречают сотрудники УИК избирателей на входе в казанскую школу №167, где расположены два избирательных участках. Ситуация на участках мало чем отличается от того, как было организовано голосование по поправкам к Конституции России: избирателей встречают члены УИК в масках, перчатках и халатах, измеряют температуру и выдают индивидуальный пакет со средствами защиты (в том числе и перчатками, ношение которых сейчас не является обязательным для граждан) и ручкой. А вдобавок — красный браслет «Я проголосовал», который даст доступ на концерт у «Казань Арены» 13 сентября. Всем входящим измеряют температуру.

Красный браслет «Я проголосовал», который даст доступ на концерт у «Казань Арены» 13 сентября. Фото Александра Артемьева

Ранее сообщалось, что в первый из трех дней голосования школы продолжат работать в штатном режиме — разве что расписание будет чуть скорректировано в пользу занятий на свежем воздухе, в библиотеках и краеведческих музеях. Сегодня утром об этом также говорил глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. Однако члены УИК рассказали «Реальному времени», что у них в школе сегодня все ученики занимаются в дистанционном режиме. Они добавили, что такая же ситуация и в других школах Казани — якобы все получили один общий приказ об этом. Схожую информацию можно было сегодня услышать утром и на одной из казанских радиостанций — ведущие там рассказывали конкретно о своих детях и их школах. Впрочем, в Минобрнауки Татарстана «Реальному времени» сегодня заявили: никакого распоряжения о дистанционном обучении не было и школы должны заниматься в режиме офлайн по расписанию.

К утру на участке не наблюдалось особой активности избирателей: корреспондент «Реального времени» стал первым, кто проголосовал на выборах, а в первые полчаса пришел еще только один человек. Хотя наблюдатели из числа тех, кто работает на этом участке уже не в первый раз, отмечают: как правило, тут голосуют довольно активно, но впереди еще три дня.

— Молодежи, кстати, удобнее голосовать на придомовых участках, в автобусах. Пошли гулять, паспорт взяли с собой, проголосовали, — поделилась наблюдатель Маргарита.

Фото Александра Артемьева

Добавим, что на большинстве участков на этих выборах также можно было сделать и прививку от гриппа — например, в школьном медкабинете. Корреспондент «Реального времени» в этом, впрочем, не преуспел: школьная медсестра к 8 утра уже была на месте, вакцина и прочее — в наличии, но врач из ближайшей поликлиники, который обязательно должен провести медосмотр перед вакцинированием, еще не подошел. Впрочем, члены УИК призвали приходить прививаться в другое удобное время дня, точнее с 8 до 18.00, пока работает медкабинет.

Татарстанские VIP'ы присоединились к голосованию

Сами же участки будут работать с 8 до 20.00. Напомним, что сегодня в Татарстане идут выборы президента, муниципальных депутатов (в том числе Казгордумы), допвыборы депутатов Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах.

Добавим, что сегодня уже проголосовали первые люди из числа VIP-персон республики. Так, утром на участке в Казани свой голос отдал депутат Госсовета Татарстана и глава комиссии по сохранению татарского языка Марат Ахметов. Также утром на участке в деревне Альдермыш проголосовал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов — он рассказал, что значительная часть сельчан уже проголосовала.

Сегодня в Татарстане идут выборы президента, муниципальных депутатов (в том числе Казгордумы), допвыборы депутатов Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах. Фото Васили Ширшовой

Также сегодня проголосовала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Что касается избирательных участков в республике, то на сегодняшний день все участки готовы с точки зрения мер безопасности для проведения дня голосования. У каждого, кто приходит на участок, не будет никаких проблем, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — сказала она.

Отдельно Лейла Фазлеева отметила как раз проведение на участках вакцинации от гриппа.

«Это на самом деле удобно, и если нет никаких противопоказаний, если человек добровольно хочет пройти прививочную кампанию, то это нужно сделать и можно сделать. Сейчас тот самый период, который позволяет правильно сформировать иммунитет против гриппа, и все мы с вами гораздо легче перенесем период гриппа, который всегда сложный для жителей Республики Татарстан», — сказала вице-премьер.



«У каждого, кто приходит на участок, не будет никаких проблем, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — заверила Лейла Фазлеева. Фото Дарьи Пинегиной

В автобус проще зайти

На этих выборах, хоть и в меньшем количестве, также задействованы «мобильные избирательные участки» на базе автобусов — Кондратьев ранее называл их «нашим ноу-хау». Один из таких автобусов припарковался сегодня в центре города, во дворе улицы Театральной.

Член участковой избирательной комиссии №43 Игорь Шаповалов рассказал, что автобус привез к 8 утра к дому №13 двух членов избирательной комиссии с основного участка, который расположен в 500 метрах, в лицее №116. Там к 10 утра проголосовали уже более 30 человек. Иногда даже образуется небольшая очередь, люди ожидают на улице. Контейнер для бюллетеней достаточно плотно наполнился, но пока он остается в автобусе. Сотрудники комиссии по мере необходимости звонят на участок, сообщают, как идет голосование, и заказывают новый контейнер.

В качестве «мобильного участка» привлечен автобус 60-го маршрута, по договоренности с ПАТП задействовали резервный автобус, рассказал Шаповалов.

В качестве «мобильного участка» привлечен автобус 60-го маршрута. Фото Екатерины Аблаевой

Наблюдатель от Общественной палаты Ришат Сабирзянов сообщил, что все идет без нарушений.

С 14 часов автобус отвезет выездную комиссию обратно на избирательный участок. Для того чтобы проголосовать в автобусе, избирателю не нужно заявлять, что он придет не на основной участок. Казанцы просто выбирают, куда им ближе прийти: кто-то идет по дороге на работу, на дачу. Они проинформированы о придомовом голосовании, рассказал Шаповалов. В основном сегодня с утра идут люди пожилого возраста.

— Чтобы не болтаться на участке, когда основная масса людей придет голосовать, — объяснил один из избирателей свой приход в дежурный автобус для голосования.



— Я живу в этом доме, поэтому пришла сюда. Очень хорошо, что придумали автобус. У многих пожилых людей больные ноги, им тяжело пройти лишнее расстояние. Думаю, еще не все знают. Сейчас приду домой, своих знакомых обзвоню, — сообщила избирательница.

Входят казанцы в переднюю дверь рядом с водителем, на входе у них измеряют температуру. Проголосовав, выходят в заднюю — таков принцип разделения потоков избирателей.

Входят казанцы в переднюю дверь рядом с водителем, на входе у них измеряют температуру. Проголосовав, выходят в заднюю — таков принцип разделения потоков избирателей. Фото Екатерины Аблаевой

«Это наш гражданский долг»

В столице нефтехимиков выборы стартовали ровно в 8 утра. Всего на территории Нижнекамского муниципального района работают 115 избирательных участков (82 — в городе, 33 — в районе). Горожанам предстоит выбрать президента Республики Татарстан, депутата Госдумы РФ от Нижнекамского округа, а также депутатов в местные органы власти.

Избирательный участок №2255 расположился в здании Нижнекамского химико-технологического института. В числе тех, кто пришел проголосовать первыми, — пенсионеры Александр и Нина Захаровы. Супруги стараются не пропускать ни одни выборы.

— Мы всегда приходим самыми первыми на избирательный участок, чтобы людей было меньше. Необходимо отдать свой голос, иначе будут говорить, что за нас галочки поставили, — считает Нина Захарова.



— Я полностью поддерживаю свою жену. Мы и в прошлые выборы пришли в первый день голосования, потому что в выходные здесь всегда народ. Свой гражданский долг выполнили, теперь можно спокойно идти домой, — добавляет Александр Захаров.

В числе тех, кто пришел проголосовать первыми, — пенсионеры Александр и Нина Захаровы. Фото Лилии Егоровой

Внутри самого избирательного участка царит спокойная обстановка. При входе волонтеры раздают медицинские маски, ручки, а также просят обработать руки антисептиком. Экипированы и все члены избирательной комиссии. У каждого защитные маски и перчатки.

Несмотря на рабочие будни, в зале много молодых людей. Некоторые нижнекамцы пришли целыми семьями.

— Мне к 9.00 надо на работу, а в выходные много планов. Поэтому пришла сегодня. Считаю, что на выборы ходить нужно обязательно. Это наш гражданский долг, — уверенно сказала Елена Макарова.

Досрочное голосование в Нижнекамске также будет проходить с 11 по 12 сентября, основной день голосования — 13 сентября. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Кстати, завершится голосование 13-го праздничным салютом и выступлением группы «Любэ» в Парке нефтехимиков.

Внутри самого избирательного участка царит спокойная обстановка. Фото Лилии Егоровой

«Порвите его!»

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев начал первый день голосования с объезда двух избирательных участков и пресс-конференции. Председатель республиканской ЦИК сообщил журналистам, что на участках все в порядке, как и обещали, всем выдают маски, перчатки, одноразовые ручки. Словом, кругом красота и благолепие, всё в полной мере соответствует тезису, который неизменно звучит в разговоре о выборах в Татарстане: «Легитимно, безопасно, удобно».

Помимо уже называвшихся цифр об общем количестве избирателей с активным правом голоса в Татарстане, Кондратьев огласил и кое-что новенькое. Например, на сегодняшний день услугой «мобильный избиратель» воспользовались 17 253 татарстанца, эта цифра будет еще меняться. Работают 30 цифровых участков в Москве — для тех татарстанцев, которые хотят проголосовать на выборах своего президента. Написать заявку на домашнее голосование тоже все еще можно, до 14.00 13 сентября.

Андрей Кондратьев сообщил , что на участках все в порядке, как и обещали, всем выдают маски, перчатки, одноразовые ручки. Фото Рината Назметдинова

Камеры видеонаблюдения установлены во всех 65 ТИК и на 133 избирательных участках Нижнекамского округа, где сегодня выбирают депутата Госдумы.

Как сказал Кондратьев, всего на этих выборах в Татарстане будут работать около 20 тысяч наблюдателей. Правда, день ото дня цифра вышедших на участки наблюдателей будет меняться (руководитель ЦИК обещал ее оглашать каждый день голосования). Так, сегодня от кандидатов будут наблюдать за выборами 2 254 человека, от политических партий — 6 733, от Общественной палаты — 5 648.

648 избирательных участков республики находятся в школах.

— Каждый руководитель образовательного учреждения делает максимально все для того, чтобы развести потоки избирателей и школьников. Школы работают в штатном режиме, в расписании делаются небольшие корректировки в сторону того, чтобы где-то проводить занятия на свежем воздухе, в спортивном объекте, в музее. Министерство образования отрабатывает эти вопросы. Избирательный участок в образовательном учреждении — самое безопасное место, — авторитетно заявил Андрей Станиславович.

648 избирательных участков республики находятся в школах. Фото Александра Артемьева

Кондратьев вновь много говорил о безопасности трехдневного процесса, повторяя тезисы, впервые озвученные еще перед июльским голосованием: коронавирус с нами, он никуда не делся, поэтому не нужно собирать весь поток избирателей на участках в течение одного дня. По его словам, сделано все, чтобы исключить возможность проголосовать несколько раз на разных участках — легитимность выборов не должна вызывать никаких сомнений.



Под занавес пресс-конференции руководитель ЦИК республики продемонстрировал журналистам сейф-пакет — в такие будут складываться бюллетени вечером каждого дня голосования. Да не только продемонстрировал, но еще и настойчиво предложил порвать. Журналист с ТНВ скромно потянул пакет за концы.

— Чего вы так слабенько? Порвите его! — настаивал Кондратьев.



— Я растянул, — сообщил журналист.



— Нет уж, давайте определимся с понятиями. Нарушение целостности — это именно порвать! — назидательно заявил Андрей Кондратьев.

Порвать пакет так и не удалось. «Непобежденного врага» журналисты получили в безраздельное пользование как сувенир. Кондратьев уехал работать дальше, пообещав провести еще одну пресс-конференцию вечером.

1 / 41 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева



Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева





Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Александр Артемьев

Александр Артемьев



Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев



Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Василя Ширшова

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Дарья Пинегина

Александр Артемьев, Екатерина Аблаева, Лилия Егорова, Людмила Губаева