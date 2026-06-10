В Минобрнауки сообщили, что обучение в вузах в 2026 году подорожает меньше чем на 11%

На стоимость образования влияет множество факторов, но самый существенный — рост зарплат преподавателей

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году рост цен на высшее образование будет ниже, чем в предыдущем году. По предварительным оценкам, стоимость обучения в среднем по стране увеличится менее чем на 11%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял около 13%. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы заявил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, чьи слова цитирует приводитРБК.

— Если в прошлом году это было около 13%, сейчас мы ожидаем менее 11% — это средний показатель по стране, — отметил замминистра, добавив, что в отдельных вузах рост стоимости обучения может отличаться.

Так, в ведущих университетах он, как правило, выше. Однако, по словам Омельчука, в большинстве вузов, которые занимаются массовой подготовкой кадров, рост не превышает 10%.

Например, в Донском государственном техническом университете по 98% программ стоимость обучения в этом году увеличилась менее чем на 10%, в СПБГУ средний рост составил 7%. Омельчук подчеркнул, что на стоимость обучения влияет множество факторов, из которых наиболее существенным является увеличение средней заработной платы преподавателей.

Ранее сообщалось, что в КФУ повысили стоимость обучения до 20% на популярных направлениях.

Никита Егоров