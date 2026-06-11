Песков: зарубежные сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении законов по примеру Roblox

Ранее в Минцифры сообщили, что Roblox выполнил требования по безопасности пользователей, после чего доступ к сервису в стране был восстановлен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зарубежные интернет-сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать российские законы. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя ситуацию с доступом к платформам.

По его словам, пример сервиса Roblox показывает, что возвращение возможно при выполнении требований регуляторов. Ранее в Минцифры сообщили, что Roblox выполнил требования по безопасности пользователей, после чего доступ к сервису в России был восстановлен.

В декабре 2025 года Роскомнадзор ограничивал доступ к Roblox из-за материалов с признаками пропаганды и оправдания экстремизма и терроризма. Позже в Госдуме заявили, что платформа устранила нарушения.

Наталья Жирнова