Казанского адвоката задержали по делу о «полицейской» взятке 550 тысяч рублей

Сегодня Зеленодольский горсуд может избрать ему меру пресечения

Фото: Ирина Плотникова

Накануне в Зеленодольске задержали казанского адвоката Эдуарда Миннигалиева. Против него возбудили дело о посредничестве взятки в крупном размере. Как выяснило «Реальное время», речь идет о сумме в 550 тысяч рублей и событиях 2023 года.

Уголовное дело о коррупции возбуждено в зеленодольском отделе Следкома. В пресс-службе ведомства его пока не комментируют.

Как отмечают источники «Реального времени», фабула претензий в адрес профессионального защитника бросает тень и на неких должностных лиц полиции Зеленодольска, а именно — сотрудников подразделения БЭП. Именно им в декабре 2023-го адвокат якобы заносил 550 тысяч рублей за то, чтобы его клиента не привлекали к уголовной ответственности. При этом о задержании кого-либо из полицейских по данному делу пока неизвестно.

Ожидается, что сегодня Зеленодольский суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения для задержанного адвоката.