В Казани на строительство второй линии метро выделят еще 500 млн рублей

Это уже второе финансирование для проекта

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Для строительства участка второй линии казанского метро — от станции «Фучика» до «Академика Сахарова» — из бюджета Татарстана выделят дополнительные 500 миллионов рублей. В мае республика уже направляла на проект 1,5 миллиарда рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить широкий спектр работ, включая подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов, прокладку тоннелей, монтаж железнодорожного пути и внутренних электротехнических систем. Заказчик — Главстрой РТ.

Ранее сообщалось, что лишь 3% казанцев ездят на метро. Почти каждый третий житель города передвигается на автобусе.

Никита Егоров