Минстрой Татарстана: республика почти на 100% готова к отопительному сезону
В Татарстане готовы к началу нового отопительного сезона почти на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.
По данным Госжилинспекции Татарстана, по состоянию на 6 сентября оформлены паспорта готовности на 16 369 из 17 270 многоквартирных домов, внесенных в систему мониторинга, что составляет 94,8%.
По информации муниципальных образований, к 10 сентября в Татарстане подготовлено:
- 171 из 171 объекта социальной защиты и центров занятости населения (100%);
- 1 943 из 1 951 объекта культуры (99,6%);
- 1 996 из 2 006 объектов здравоохранения (99,5%);
- 3 956 из 3 390 объектов образования (99%);
- 212 из 221 спортивного объекта (96%);
- 88 из 91 молодежного объекта (96%);
Ранее в мэрии Казани сообщили, что к началу отопительного сезона в городе готовы 816 из 817 (99,9%) соцобъектов и 5 134 из 5 343 (96%) многоквартирных жилых домов.
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