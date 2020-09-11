Минстрой Татарстана: республика почти на 100% готова к отопительному сезону

В Татарстане готовы к началу нового отопительного сезона почти на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

По данным Госжилинспекции Татарстана, по состоянию на 6 сентября оформлены паспорта готовности на 16 369 из 17 270 многоквартирных домов, внесенных в систему мониторинга, что составляет 94,8%.

По информации муниципальных образований, к 10 сентября в Татарстане подготовлено:



171 из 171 объекта социальной защиты и центров занятости населения (100%);

1 943 из 1 951 объекта культуры (99,6%);

1 996 из 2 006 объектов здравоохранения (99,5%);

3 956 из 3 390 объектов образования (99%);

212 из 221 спортивного объекта (96%);

88 из 91 молодежного объекта (96%);

Ранее в мэрии Казани сообщили, что к началу отопительного сезона в городе готовы 816 из 817 (99,9%) соцобъектов и 5 134 из 5 343 (96%) многоквартирных жилых домов.

