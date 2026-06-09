Старый новый президент «Реала», Андреева идет по стопам Шараповой: четвертый выпуск «На пределе»

79-летний Флорентино Перес продолжит управлять «сливочными», а Мирра Андреева должна постараться повторить успех «Ролан Гаррос» уже на Уимблдоне

Фото: "Реальное время"

Является ли Александр Зверев самым слабым победителем турнира «Большого шлема» за все время? Почему теннис Мирры Андреевой стал взрослым? И как Флорентино Пересу удалось вновь победить на выборах президента мадридского «Реала»? Об этом мы рассказали подробно в четвертом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Многострадальный «Большой шлем» Александра Зверева

Поистине феноменальный и фантастический «Ролан Гаррос» мы с вами посмотрели в этом году. Причем как у мужчин, так и у женщин. Сенсация на сенсации, с каждой последующей стадией турнира ты отчаянно повторяешь сам себе слова: «Этого не может быть!». Но это не сон, а реальность, и хочется поздравить как Александра Зверева, так и Мирру Андрееву, которые абсолютно заслуженно взяли свои титулы.

Да, кто-то скажет, что Звереву повезло: будь Карлос Алькарас здоров, никакого трофея Саше было бы не видать. Но вот это сослагательное наклонение, честно говоря, уже порядком надоело за этот «Ролан Гаррос».

Виноват ли Зверев в том, что Алькарас пропустил вынужденно грунтовую часть сезона? Виноват ли Зверев в том, что Яннику Синнеру стало плохо на жаре во время пятисетовика с Серундоло? И виноват ли Зверев в том, что Новак Джокович не дошел на этом «Ролан Гаррос» даже до четвертьфинала, вылетев от Жуана Фонсеки?

Послушаешь некоторых экспертов и действительно думаешь: а можно ли назвать Александра Зверева самым слабым в истории победителем турнира «Большого шлема»?

После исторического для себя финала Саша сказал очень правильные слова. Да кому какая разница будет через 15—20 лет, какая у него сетка на турнире была. Кто вспомнит, что не играл Алькарас, а Синнер с Джоковичем не прошли на двоих дальше третьего круга. Все это будет лирика. А вот победа Зверева на «Ролан Гаррос» будет вечной, и никто не сможет ее оспорить.

Андреева сильно выросла как теннисистка за последний год

Это к тому, чтобы и Мирра Андреева не сильно переживала, если на нее вдруг свалятся столь низкие по своей сути обвинения. То, что Рыбакиной, Гауфф, Швентек и Соболенко не оказалось в финале, — проблемы исключительно Рыбакиной, Гауфф, Швентек и Соболенко. Андреева выгрызла свою путевку в финал честно, так же как и Майя Хвалиньска, почти дошедшая до трофея через квалификацию.

Мирра очень стабильно провела «Ролан Гаррос». И мы увидели очень сильную ментально Андрееву. Теннисным талантом Мирру наградил Бог сполна, но для победы на турнирах «Большого шлема» нужен характер. И вот этот характер Андреева показала на прошедшем «Ролан Гаррос». Спокойно и без всяких лишних эмоций она доводила матчи до победы.

скриншот с сайта wtatennis.com

В функциональном плане теннис Мирры сейчас очень сбалансирован. Смесь агрессивного атакующего стиля и прагматичного оборонительного. Андреева идеально пользуется арсеналом своих инструментов на корте и вынуждает противниц совершать невынужденные ошибки. Это как раз таки показатель чемпионского характера. Играть в свою игру, пока не поплывет соперник.

Мирра выросла ментально, и здорово, что она сама отметила это во время речи на церемонии награждения, упомянув психолога. Впереди Андрееву, да и всех остальных теннисисток ждет травяной сезон.

На днях «Реальное время» разговаривало с Вероникой Кудерметовой, и она сказала, что ждет прорыва от Мирры в том числе на Уимблдоне. Ранее Андреева никогда не доходила дальше третьего раунда на английских кортах. А после победы на «Ролан Гаррос» — почему бы не помечтать о триумфе на Уимблдоне.

Андреевой сейчас вовсю пророчат путь Марии Шараповой, которая начала свое теннисное величие именно с Уимблдона. В 17 лет Шарапова взяла первый свой шлем. Андреева стала самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» в XXI веке. И в целом Мирра может поставить себе цель стать самой молодой российской теннисисткой, оформившей карьерный шлем. Все данные для этой цели у Андреевой сейчас есть. Будет еще здорово, если она это сделает вместе с тренером Кончитой Мартинес.

Старый новый президент мадридского «Реала»

79-летний Флорентино Перес переизбрался на новый срок президента мадридского «Реала». Казалось, что старина Перес был бы не против уйти на покой, попивая на пляже коктейль с зонтиком, как говорил известный герой игры «Мафия 2» Лео Галанте.

Но оставить «королевский клуб» на Энрике Рикельме он тоже не мог. Вообще, эти выборы президента мадридского «Реала» напоминали выдвижение на должность президента детского лагеря. Среди обещаний были бесплатный вайфай и «Макдоналдс» вместо столовой. Но это как бы были шутки, которые, естественно, не могли воплотиться в реальность.

скриншот с realmadrid.com

А Рикельме, судя по всему, действительно верил, что привезет в «Реал» Эрлинга Холланда, верил в то, что сумеет уговорить Юргена Клоппа стать наставником «сливочных».

Кажется, что авторитет Рикельме подорвался как раз таки из-за того, что его громкие заявления моментально разбивались словами агентов Клоппа и Холланда. Представители немецкого специалиста вообще не стеснялись говорить, что их кандидат в президенты «Реала» начал уже откровенно раздражать своими публичными высказываниями, которые ничего общего с истиной иметь не могут.

И такое отношение к богатому бизнесмену утверждает его в глазах большинства поклонников «Реала» в роли какого-то нерадивого управленца. Ну как ему можно доверить власть над самым престижным и успешным клубом Европы?

Поэтому Перес, как опытный Акела, решил повременить с отставкой и еще поработать в «Реале», дождавшись достойного сменщика. В отличие от Рикельме, он не делал очень громких обещаний касательно трансферов.

Но, судя по всему, что Жозе Моуриньо на посту главного тренера, что Майкл Олисе из «Баварии» должны появиться в «королевской команде» в ближайшее время. Не такие пафосные приобретения, может, какие обещал Рикельме. Но тоже очень солидно.