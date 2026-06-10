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Путину доложили о состоянии пляжей Анапы

21:05, 10.06.2026

Глава государства поинтересовался, как проверяющие согревают море

Путину доложили о состоянии пляжей Анапы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пляжи Анапы готовы к туристическому сезону. Об этом заявил 10 июня гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— На сегодняшний день наш пляж полностью открыт и готов к приему отдыхающих, — отметил гендиректор.

Димоев добавил, что сотрудники детского курорта получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Оно показало, что «всё хорошо».

— Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, — рассказал он.

В ответ Путин поинтересовался, каким образом курорт пытается согреть море. Димоев объяснил, что речь идет о создании хорошего настроения для детей. Президент пожелал коллективу курорта успешной работы и положительных эмоций.

Ранее сообщалось, что в Татарстане санитарно-эпидемиологические заключения получили пять пляжей из 26.

Никита Егоров

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