Путину доложили о состоянии пляжей Анапы
Глава государства поинтересовался, как проверяющие согревают море
Пляжи Анапы готовы к туристическому сезону. Об этом заявил 10 июня гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
— На сегодняшний день наш пляж полностью открыт и готов к приему отдыхающих, — отметил гендиректор.
Димоев добавил, что сотрудники детского курорта получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Оно показало, что «всё хорошо».
— Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, — рассказал он.
В ответ Путин поинтересовался, каким образом курорт пытается согреть море. Димоев объяснил, что речь идет о создании хорошего настроения для детей. Президент пожелал коллективу курорта успешной работы и положительных эмоций.
Ранее сообщалось, что в Татарстане санитарно-эпидемиологические заключения получили пять пляжей из 26.
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