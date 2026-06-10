Почему число команд на чемпионате мира по футболу увеличили до 48

Три причины того, почему количество сборных увеличилось втрое с изначального числа

Лионель Месси снова будет бороться за чемпионство. Фото: Максим Платонов

На чемпионате мира по футболу стартует рекордное количество сборных — 48. О причинах, почему ФИФА продолжает увеличивать участников своего главного турнира и ЧМ, которые можно сравнить с нынешним по атмосфере напряженности и политической нестабильности, — в материале «Реального времени».

Демарш Африки и отмена трансферов в Италии

Завтра, 11 июня, матчем Мексика — ЮАР стартует чемпионат мира по футболу. Так распорядился календарь соревнований, поскольку матчи ЧМ разделены на три страны американского континента — кроме Мексики, их примет еще Канада и США. Они вступят в борьбу 12 июня.

Если же погружаться в пучину воспоминаний о предыдущих чемпионатах мира, то вряд ли какой-то из них сравнится по атмосфере военной эскалации с нынешним. Среди послевоенных ЧМ своей скандальностью выделялся английский, в 1966 году. Казалось бы, совсем недавно была образована Африканская конфедерация футбола (1957 год), собиравшая на континентальные турниры всего три сборные — Эфиопии, Судана и Египта. Но волна деколонизации увеличила количество независимых государств до 16, и все как один бойкотировали отбор на ЧМ, будучи не согласны с тем, что его победителю предстоят еще и стыковые матчи, в то время как из Европы и Америки выходили напрямую.

В итоге на чемпионат мира напрямую отправилась лучшая команда Азии — сборная КНДР — и произвела там «контрольный выстрел» в голову правилам отбора, обыграв сборную Италии и опередив ее на групповом этапе. Глобальным последствием этого стало решение ФИФА отдать по одной полновесной путевке на последующие чемпионаты мира Азии и Африке, и ущемлять с тех пор только представителей Австралийского континента. Локальные последствия — отказ неудачников из Италии от подписания новых контрактов с легионерами в Серию А, что негативно сказалось на «Интере», руководство которого уже договорилось о контрактах с немцем Францем Беккенбауэром и португальцем Эйсебио.

Криштиану Роналду — один из самых звездных ветеранов ЧМ-2026. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рекордное количество команд уже на стадии отбора

48 командучастниц — это, пожалуй, самое неоднозначное решение по проведению этого ЧМ, критикуемое даже больше, чем три страны-хозяйки. В конце концов, в текущем году уже был чемпионат Европы, проводимый одновременно в трех странах, — речь о мини-футболе, который могли наблюдать воочию в Латвии, Литве и Словении. Если рассмотреть динамику увеличения стран-участниц чемпионата мира, то она легко прослеживается и вполне объяснима. С периода, когда появился отбор на ЧМ, команд было 16, и последний чемпионат мира по этой схеме — Аргентина 1978 года. Тогда выступало 10 команд из Европы, 3 из Южной Америки, по 1 из остальной Америки, Азии и Африки. Но даже при таком количестве команд из Европы на тот ЧМ не отобрались ЧССР (действующий чемпион Европы), Бельгия и Югославия (призеры ЧЕ), Англия и СССР.

Плюс Азия и особенно Африка усиливались на глазах, помимо того, последняя увеличивалась в геометрической прогрессии с момента начала деколонизации. В 1957 году — три независимых государства, развивающих футбол, в 1966 — 15 независимых государств, в пять раз больше. Еще через 10 лет — 26 государств. В целом, процесс деколонизации привел к тому, что на ЧМ-1966 на отбор ЧМ заявилось 70, а на ЧМ-1978 — 107 сборных. Это потребовало срочных решений, и в Испанию на чемпионат мира 1982 года поехало уже 24 участника.

На ЧМ в США 1994 года заявилось уже 148 сборных. К завершающемуся процессу деколонизации добавился процесс распада стран в Европе, когда из СССР и Югославии в общей сложности родилось 20 государств — 15 у нас, и 5 на тот период времени в бывшей СФРЮ. УЕФА отреагировала на это увеличением количества числа сборных на чемпионате Европы с 8 (ЧЕ-1992) до 16 (ЧЕ-1996). ФИФА была следующей, увеличив количество участников финальной части до 32 на ЧМ-1998, когда на отбор заявлялись уже 174 сборные.

Зенитовский делегат на ЧМ Дуглас Сантос (справа). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Количество государств в 21 веке продолжает расти, сейчас на отбор ЧМ заявилось уже 210, в основном за счет карликов — Андорра, Гибралтар, Косово, Лихтенштейн, Сан-Марино, Фарерские острова. Тот же УЕФА вынужден была увеличить количество участников чемпионатов Европы до 24. Одна Эфиопия со временем разделилась на Эритрею, Судан и Южный Судан, Индия на Пакистан и Бангладеш, от Югославии отделились еще Черногория с Косово и т.д. Но не только это повлияло на столь резкое увеличение участниц ЧМ-2026.

Сейчас все больше становится сборных, составленных из европейских футболистов

Уже упомянутый чемпионат мира 1966 года запомнился еще и тем, что был введен запрет на натурализацию футболистов. Сейчас от этого правила отказались. Поэтому сборная Алжира, обошедшая Россию на групповом этапе ЧМ-2014, — это сборная не страны, а алжирских народностей, осевших во Франции, множество из которых даже поиграли за юниорские и молодежные сборные трехцветных. Сильнейшие, как Зинедин Зидан или Карим Бензема, продолжали выбирать сборную Франции, игроки послабее выбирали родину предков. На чемпионате мира в России играло Марокко, футболистов в которую собирали из Бельгии, Голландии, Испании, Франции. Ранее уроженцы Марокко играли за Испанию (Хосе Луис, Пепито Рамос, Роберто Лопес Уфарте), в последние 10 лет пошел обратный процесс. За нынешнюю сборную Марокко будут играть Браим Диас, Анас Салах-Эддин, призеры чемпионатов Европы в составе Испании. В итоге европейские марокканцы на прошлом ЧМ заняли четвертое место, хотя марокканских марокканцев там было совсем немного.



Сейчас в Европе есть сборные Албании (дважды участник финальной части ЧЕ) и Косово, собирающие своих футболистов по континенту, также на нынешний чемпионат мира пробилась Босния из европейских босняков. Фраза Владимира Перетурина «Об отцах из Суринама», сказанная во время финала чемпионата Европы 1988 года между сборными СССР и Голландии, была связана с тем, что за голландцев играли выходцы из бывшей колонии. Сейчас практически вся сборная Суринама состоит из голландцев, но она не пробилась на ЧМ. А составленная по такому же принципу сборная Кюрасао сыграет. И в составе команды из Американского континента есть Ришедли Базур, чемпион Европы — 2012, Шуранди Самбо — чемпион Европы — 2018, Сонтье Хансен — чемпион Европы — 2019, Тахит Чонг — бронзовый призер ЧЕ — 2016, Армандо Обиспо — бронза ЧЕ — 2017.

Динамовца Хуана Касереса мы можем увидеть в составе сборной Парагвая. взято с сайта rubin-kazan.ru

Сборные Ганы, Кабо Верде, Канады, Катара, Туниса, Турции собраны «по атлету со всего Света». Вот сборная Конго, за которую ранее играл рубиновец Крис Мавинга, казалось бы, дебютант ЧМ со спартаковцем Тео Бонгонда в составе. Но там есть еще чемпион Европы среди юниоров Гаэль Какута из сборной Франции и два экс-англичанина Туанзебе и Уан-Биссака, которые в составе «Манчестер Юнайтед» играли незабываемый финал Лиги Европы против испанского «Вильярреала». Незабываемым его сделала послематчевая серия пенальти в 11 ударов, когда победу испанцам принес удар их вратаря Херонимо Рульи, защищающего сейчас цвета сборной Аргентины. Всего же у конголезцев по пять экс-бельгийцев и французов.

Если ранее у ганцев были родственники европейцев — двоюродные братья Боатенги (Жером — сборная Германии, Кевин-Принс, сборная Ганы, ЧМ 2010 и 2014 годов), родные братья Уильямсы (Иньяки, сборная Ганы, и Нико, сборная Испании, ЧМ 2022 и 2026 годов). Сейчас за Алжир будет стоять в воротах Лука Зидан, сын знаменитого француза Зинедина Зидана, за Тунис сыграет Рани Хедира, брат знаменитого немца Сами Хедиры, цвета сборной США будет защищать Тимоти Веа, сын бывшей футбольной звезды, а затем президента Либерии Джорджа Веа. Это не сборные своих стран, это сборные футболистов, большей частью из Европы, у которых нашлись корни граждан этих стран. И боснийцы, собранные со всей Европы, смогли оставить вне чемпионата мира сборную Италии. Это дает понимание, что пока в России не способны собрать одну боеспособную сборную, фавориты мирового футбола — Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Испания, Франция — уже в промышленных масштабах пополняют сборные из Азии, Америки и особенно Африки.

Еще один представитель РФПЛ на чемпионате мира — это железнодорожник Сесар Монтес из сборной Мексики. взято с сайта rubin-kazan.ru

Последний чемпионат звездных ветеранов

Из любопытного: на чемпионате мира сыграют четыре экс-футболиста «Рубина». Француз Монтассар Тальби, выступающий за Тунис, Рустам Ашурматов из Узбекистана, Карл Старфельт из сборной Швеции, южнокореец Хван Ин Бом. Поскольку кореец ушел из «Рубина» в «Сеул», воспользовавшись правом ФИФА о приостановлении контракта, поэтому есть сомнения в том, что у него сейчас найдутся поклонники в Казани. Как и два уроженца Швеции Армин Гигович и Деннис Худжикадунич, выступающие за сборную Боснии и Герцеговины. Точно так же они сбежали из ФК «Ростов» при действующих контрактах. Плюс Родерик Миллер в сборной Панамы, действующий футболист команды «Туран» из Тавуза, которую тренирует Курбан Бердыев.

Еще на ЧМ поедут 12 действующих игроков Российской премьер-лиги, 26 футболистов, игравших в недалеком прошлом в основном в сборных Ирана и Узбекистана. Необходимо напомнить, что на ЧМ-1998, когда количество команд увеличилось до 32, некую связь с не отобравшейся на турнир Россией носил только нигериец Агустин Эгуавон, незадолго до того заключивший контракт с московским «Торпедо».

Что еще любопытного? Ранее только экс-армеец Никола Влашич мог похвастать своей звездной сестрой Бланкой Влашич, хорватской звездой мировой легкой атлетики, прыгавшей в высоту. С этого чемпионата мира таковых стало трое, поскольку у голкипера сборной Катара Мешала Баршима старший брат был суперзвездой прыжков в высоту Мутаз Баршим. У южноафриканца Име Окона — младший брат Удеме Окон в прошлом году уже стал бронзовым призером чемпионата мира в эстафетном беге на 400 метров. Плюс у него золото юниорского чемпионата мира 2024 года.

Экс-рубиновец Рустам Ашурматов сыграет за сборную Узбекистана. Реальное время / realnoevremya.ru

Шотландскому голкиперу Крейгу Гордону в декабре исполнится 44 года, и с момента, когда он дебютировал за сборную на ЧЕ-2000, до нынешнего старта был перерыв в 26 лет.

Для Лионеля Месси, Криштиану Роналду и мексиканского голкипера Гильермо Очоа этот чемпионат мира станет шестым, для Оливера Нойера, Луки Модрича и уругвайского вратаря Фернандо Муслеры — пятым.

В сборной США сыграют Джованни Рейна и Себастьян Берхальтер, чьи отцы выступали за сборную США еще в 1994 году. Причем Клаудио Рейна сыграл на домашнем чемпионате мира того года, а Грегг Берхальтер дебютировал в сборной осенью того же года.