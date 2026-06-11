В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием работодателей

В рамках программы работодатели будут перечислять средства на индивидуальные счета сотрудников — эти накопления планируется инвестировать, чтобы защитить их от инфляции и увеличить доходность

Фото: Динар Фатыхов

В России разрабатывается новая пенсионная программа с участием работодателей и государственной поддержкой. Об этом «Известиям» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По его словам, в рамках программы работодатели будут перечислять средства на индивидуальные счета сотрудников. Эти накопления планируется инвестировать, чтобы защитить их от инфляции и увеличить доходность. Выплаты смогут начаться по достижении пенсионного возраста.

Беляков отметил, что цель инициативы — формирование дополнительной пенсии для работников. Участие сотрудников предполагается автоматическим при трудоустройстве, при этом у них сохранится право отказаться от участия в программе. Основное финансирование будет осуществляться работодателями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новая система будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений, однако не предполагает государственного софинансирования, как в случае с ПДС. При этом рассматривается возможность предоставления налоговых льгот как для работодателей, так и для работников.



Напомним, что в России хотят создать объединенный пенсионный фонд с контролем у госорганизаций. Также в стране намерены решить вопросы, касающиеся так называемых «молчунов».

Наталья Жирнова