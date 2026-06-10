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Названа причина смерти Людмилы Чурсиной

18:41, 10.06.2026

Народная артистка СССР скончалась на 85-м году жизни

Причиной смерти народной артистки России Людмилы Чурсиной стал рак. Об этом 10 июня сообщили в ее окружении.

— У нее был рак, — сообщил собеседник агентства РИА «Новости».

Следует отметить, что Чурсина около года пыталась справиться с этой тяжелой болезнью.

Напомним, что актриса скончалась сегодня на 85-м году жизни.

Никита Егоров

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