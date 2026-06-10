Названа причина смерти Людмилы Чурсиной
Народная артистка СССР скончалась на 85-м году жизни
Причиной смерти народной артистки России Людмилы Чурсиной стал рак. Об этом 10 июня сообщили в ее окружении.
— У нее был рак, — сообщил собеседник агентства РИА «Новости».
Следует отметить, что Чурсина около года пыталась справиться с этой тяжелой болезнью.
Напомним, что актриса скончалась сегодня на 85-м году жизни.
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