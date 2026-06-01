Каждый пятый выпускник в Казани — потенциальный медалист

На ОГЭ активнее всего выбирают информатику и географию, на ЕГЭ — профильную математику

На золотую и серебряную медали в Казани претендуют 1,2 тыс. выпускников — фактически каждый пятый, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» начальник управления образования исполкома Ирек Ризванов. Сегодня стартовал сезон экзаменов. Самым популярным предметом по выбору у девятиклассников стала информатика, у одиннадцатиклассников — профильная математика. Подробнее — в материале «Реального времени».

В эксперименте по сдаче двух ОГЭ — более 700 школьников

На прошлой неделе учебу окончили 16,1 тыс. девятиклассников и 6,9 тыс. одиннадцатиклассников. Сегодня они уже приступили к экзаменам: 1 июня проходит ЕГЭ по литературе, истории и химии. Основной период сдачи экзаменов завершится 19 июня.

Для получения аттестата девятиклассникам необходимо сдать экзамены по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору. Выпускникам, которые планируют получить среднее профессиональное образование (СПО), достаточно пройти ОГЭ по математике и русскому. О желании поучаствовать в этом эксперименте заявили 784 человека. «Итоги данного проекта будут понятны по завершении приемной кампании», — добавил Ризванов.



Девятый класс выбирает информатику и географию, одиннадцатый — профильную математику

У девятиклассников популярностью пользуются информатика (ее выбрали 40% школьников), география (также 40%) и обществознание (36,7%). Также на ОГЭ востребованы биология (18%) и английский (15%). В прошлом году в топ-5 вошли те же предметы, правда, обществознание и география поменялись местами.

Одиннадцатиклассники активнее всего выбирали профильную математику (60%), обществознание (34%) и информатику (24%). Наименее востребованы литература (5%) и география (2%). В 2025-м ситуация была аналогична.

В Казани будет действовать 28 пунктов проведения ЕГЭ. Мест для сдачи ОГЭ будет в два раза больше — 61. Еще 64 пункта откроют прямо на дому — для тех, кому это необходимо. Работать в ППЭ будут 10 тыс. педагогов, а контролировать процесс — 132 общественных наблюдателя.

Каждый пятый выпускник — медалист

На медаль в этом году идут 1,2 тыс. одиннадцатиклассников: 718 — на золотую, 561 — на серебряную. На награды претендует каждый пятый выпускник, пояснил Ризванов. Теперь им предстоит подтвердить свое право, сдав ЕГЭ на высокие баллы.

По сравнению с прошлым годом количество школьников, которые могут получить золотую медаль, увеличилось на 12%, а серебряную — на 8%.

Отдохнуть в лагере, заработать в бригаде

Подросткам, которые летом хотят не только отдохнуть, но и заработать, предлагают присоединиться к трудовым бригадам. На данный момент в них вошли 689 школьников. Работа займет у подростков от трех до пяти часов день. Размер оплаты составит свыше 9 тыс. рублей для школьников 14–15 лет и более 10 тыс. рублей для подростков 16–17 лет. Записаться можно через классных руководителей.



В пришкольных лагерях Казани этим летом отдохнут почти 22,5 тыс. детей. Смены пройдут на базе 160 образовательных учреждений. Для удобства работающих родителей организованы дежурные группы, в которых дети смогут оставаться с 8:00 до 16:00.

Путевка обойдется казанцам в 920 рублей при полной стоимости в 6,1 тыс. рублей — разница покрывается за счет бюджета Татарстана. Дети участников СВО смогут присоединиться бесплатно. Смена будет идти 21 день.

Продолжат ли снижаться результаты ЕГЭ?

Напомним, по итогам прошлого учебного года снизились результаты ЕГЭ по целому ряду предметов: по обществознанию, физике, английскому, биологии, географии, истории. В исполкоме пояснили, что показатели соответствуют республиканским и федеральным тенденциям. Там же добавили, что результаты казанских выпускников были выше среднероссийских по всем школьным предметам.



— Как подчеркивает Рособрнадзор, одной из причин снижения могло стать обновление структуры экзаменационных заданий, а также повышение требований к сочинению, — говорил Ризванов на августовской конференции педагогов.

