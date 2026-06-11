Минэкономразвития, ЦСР и Авито Путешествия договорились о продвижении маршрута «Золотое кольцо»

Работа будет направлена на популяризацию туристского маршрута «Золотое кольцо», который в следующем году отмечает 60-летие

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» Авито Путешествия, Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок (ЦСР) подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа в рамках соглашения будет направлена на продвижение и популяризацию туристского маршрута «Золотое кольцо», который в следующем году отмечает 60-летие.

В рамках соглашения Минэкономразвития и ЦСР будут координировать всю работу, связанную с юбилейными мероприятиями, которые будут проходить на протяжении всего 2027 года. Авито Путешествия выступает партнером Золотого кольца и возьмет на себя коммуникационную и организационную поддержку юбилейных инициатив. Подготовка юбилея идет на федеральном уровне по поручению президента, которое он дал 23 ноября 2024 года (№Пр-2446). Трехсторонние соглашения уже подписали регионы Золотого кольца (Москва, Ярославская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Тверская области) и РПЦ.

«Для нас большая честь быть партнером инициативы, которая реализуется на федеральном уровне и по прямому поручению президента. Национальный туристический маршрут «Золотое кольцо» уже знают и любят миллионы людей по всей стране», — прокомментировал подписание Артем Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий.

Для координации всей работы в ЦСР уже несколько лет работает проектный офис, который призван синхронизировать работу всех заинтересованных сторон на Золотом кольце. Генеральный директор ЦСР Павел Смелов выразил уверенность, что активное вовлечение бизнеса в совместные проекты и проведение юбилейных мероприятий даст толчок развитию туризма, появлению новых объектов и точек притяжения, повысит интерес к истории своей страны: «Ну а использование бренда «Золотое кольцо» региональными производителями усилит внимание к локальным продуктам и услугам. Главный результат, который хочется получить, — это не просто празднование юбилея, а растущий туристический поток наших граждан и иностранцев в регионах проекта».

По данным Авито Путешествий, сегодня Золотое кольцо — маршрут с выраженными лидерами спроса, который чаще выбирают для коротких и спонтанных поездок. Больше половины всех бронирований приходится на два самых популярных города — Нижний Новгород и Ярославль, а топ-6 городов собирают 82% спроса. Обычно туристы останавливаются в городах Золотого кольца на одну ночь: этого достаточно, чтобы увидеть основные достопримечательности и отправиться в следующий город. При этом в крупных локациях вроде Владимира или Костромы путешественники бронируют жилье за 2—3 для до поездки, а вот в более камерных направлениях (Плес, Суздаль) — заранее, в среднем за 9—12 дней.

