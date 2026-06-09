Донастройка налоговой системы от Путина и «обеление экономики до дыр»

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Минувшая неделя была богатой на налоговые инфоповоды. Основная масса новостей поступала с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Важным получилось выступление Владимира Путина на пленарном заседании, где президент призвал заморозить снижение порога выручки на уплату НДС и поддержать региональные бюджеты. Кроме этого, одни ведомства продолжили работу по легализации бизнеса, а другие старались их сдержать. Подробности — в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

Путин отменил снижение порога выручки для уплаты НДС

Одним из главных итогов выступления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2026 стала отмена снижения порога выручки для уплаты НДС. Президент выступил за длительную заморозку установленных пределов на отметке в 20 млн рублей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале новой недели.

— Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки, — заявил Путин.

Слова Путина о заморозке порогов вызвали шквал аплодисментов в зале. Хотя до пленарного заседания другие важные российские чиновники выступали с тезисом, что с налогами «не перегнули». Например, министр финансов Антон Силуанов. Которому, впрочем, там же, на полях ПМЭФ, ответил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, «важно не обелить экономику до дыр». При этом он же призвал бизнес готовиться к росту налоговой нагрузки осенью.

Напомним, изначально ожидалось, что будет поэтапно снижаться порог годовой выручки, при котором предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны уплачивать НДС. Изменения должны были внедряться постепенно: с 2027 года порог составил бы 15 млн рублей, а с 2028 года — 10 млн рублей.

Легализация 1,3 млн работников в 2026 году

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков поделился плановыми показателями по легализации работников. Так, в 2026 году в стране планируют вывести из теневой занятости 1,3 млн человек. За предыдущий период план был перевыполнен, вместо изначальных 775 тысяч работников смогли легализовать порядка 1 млн человек.

Помочь в достижении плановых результатов должно сотрудничество Минтруда с налоговиками. На сегодняшний день перед Федеральной налоговой службой (ФНС) поставлена задача по обелению экономики. Это в том числе касается вопроса по выявлению случаев подмены трудовых отношений режимом самозанятости.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты подчеркивают, что легализация работников важна прежде всего для пополнения бюджета в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Министр труда Котяков оценил потенциальные масштабы теневой занятости в 5,4 млн человек. При этом чаще всего такие формы взаимоотношений фиксируются в сферах строительства (30% предприятий относятся к нелегальной зоне), торговли (26%), грузоперевозок (18%) и услуг.

Примечательно, что ранее, в апреле, сообщали, что за первые три месяца 2026 года из «тени» были выведены 219 тысяч работников. Если эти темпы легализации будут сохранены, то Минтруд не сможет добиться планового показателя в 1 млн человек.

Криптовалюты выходят из «серой зоны»

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил рассмотреть возможность наделения криптообменников функциями налогового агента при уплате НДФЛ с операций физических лиц с цифровыми валютами. Соответствующая инициатива содержится в отзыве комитета на законопроект о синхронизации норм Налогового кодекса с регулированием крипторынка в России, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается в документе, криптообменники могут заключать с резидентами сделки купли-продажи и обмена криптовалют без участия брокеров, из-за чего такие операции не подпадают под действующий агентский механизм налогового контроля. В связи с этим комитет предлагает обсудить вопрос о включении криптообменников в перечень налоговых агентов ко второму чтению законопроекта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас гражданин, получающий доход от операций с криптовалютой, должен сам подавать по ним декларации и платить НДФЛ. Налоговым посредником может выступать брокер, но не все сделки проходят в таком формате. Поэтому государству остается лишь надеяться на добросовестность криптовладельца.

Предложение депутатов стоит, вероятно, рассматривать в качестве способа повысить собираемость налогов на крипторынке. В том числе речь может идти о желании вывести такие операции из «серой зоны».

В ФНС рекомендовали регионам увеличить налоговые поступления

На неделе стало известно, что ФНС совместно с Минфином направила регионам рекомендации по увеличению налоговых поступлений. Меры подготовлены по поручению президента России Владимира Путина, который призвал усилить работу по снижению дефицита региональных бюджетов.

Налоговики попросили регионы проработать возможности роста поступлений от налогообложения торговой и офисной недвижимости, а также транспорта. В отношении первых предлагается пересмотреть в сторону расширения перечни объектов, облагаемых по кадастровой стоимости. А по движимому имуществу просят повысить ставки транспортного налога до максимальных.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для физических лиц ведомства предлагают рассмотреть изменение некоторых льгот и ставок на земельный налог и налог на имущество. Кроме этого, регионам предстоит актуализировать данные об объектах недвижимости и активнее выявлять случаи нецелевого использования земельных участков.

Любопытно, что рассылка рекомендаций по времени совпала с заявлением Путина о начале масштабной поддержки регионов. В частности, президент анонсировал списание региональных долгов, а также выделение 750 млрд рублей на инфраструктурные бюджетные кредиты субъектам РФ. Кроме этого, президент призвал перевезти в регионы штаб-квартиры крупных государственных компаний и корпораций — для развития местных бюджетов.