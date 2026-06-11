Ильнур Нурмухаметов возглавил «Волго-Вятскуправтодор»

Ранее «Реальное время» обнаружило, что Илдар Мингазов, спустя почти 13 лет, покинул пост руководителя учреждения, но в ФКУ объяснили это отпуском

Ильнура Нурмухаметова назначили начальником ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которое подведомственно Росавтодору. Приказ о назначении подписан 1 июня, сообщает пресс-служба учреждения.

Нового руководителя представили коллективу в Казани, в центральном офисе учреждения. В мероприятии участвовали представители Федерального дорожного агентства, а также руководитель Росавтодора Роман Новиков, который подключился по видеосвязи. Он отметил, что Нурмухаметов имеет большой опыт работы в транспортной сфере Татарстана и хорошо знаком с региональными задачами.

Ильнур Нурмухаметов окончил Казанский государственный финансово-экономический институт и является кандидатом экономических наук. Он работал в коммерческих структурах, затем в Министерстве финансов Татарстана, в Министерстве транспорта республики, а позже — заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Примечательно, что ранее «Реальное время» обнаружило, что Илдар Мингазов, спустя почти 13 лет, покинул пост руководителя федерального казенного учреждения. Согласно данным системы СПАРК, 8 мая произошла смена руководства организации. Тогда на должность исполняющего обязанности начальника ФКУ был назначен Сергей Автономов. После публикации в управлении прокомментировали информацию об уходе своего руководителя: «В настоящее время начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов находится в плановом отпуске. На период его отсутствия обязанности начальника исполняет Сергей Автономов».



Наталья Жирнова