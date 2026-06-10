В структуре руководства МВД Татарстана произошли две перестановки

Так, полковника внутренней службы Николая Епишева назначили замглавы ведомства

Фото: Айдар Раманкулов

Полковника внутренней службы Николая Епишева назначили замминистра МВД по Татарстану. Нового заместителя главы ведомства коллективу представил министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов, сообщила пресс-служба МВД.

предоставлено МВД по РТ

В органы внутренних дел Епишев пришел в 2003 году. Большая часть его профессионального пути прошла в Краснодарском крае. До назначения на должность заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан работал замначальника ФКУ «ГИАЦ МВД РФ».

Также Сатретдинов представил нового руководителя ОМВД России по Зеленодольскому району. Им стал полковник юстиции Ильшат Хаялиев.

предоставлено МВД по РТ

Представляя нового начальника личному составу и администрации района, Дамир Сатретдинов отметил, что весь свой профессиональный путь Хаялиев прошел именно в Зеленодольском районе. Ему знакома специфика района, а наработанный опыт позволит организовать работу подразделения на должном уровне.

Хаялиев окончил КЮИ МВД России. С 2008 года служит в ОМВД России по Зеленодольскому району. Прошел путь от следователя до начальника следственного отдела ОМВД России по Зеленодольскому району.

Ранее сообщалось, что суд Татарстана увеличил срок посадки дочери подполковника МВД за трагедию в Валентинов день.

Никита Егоров