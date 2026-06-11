«Сожалею»: в последнем слове экс-зампрокурора Казани Нафиев извинился за «минутную слабость»

Приговор ему и трем москвичам по делу на 2 млн долларов могут огласить в конце июня

Фото: Реальное время

26 июня Вахитовский суд Казани планирует огласить итоговое решение по резонансному делу о передаче «под силовиков» 2 млн долларов США ради спасения от уголовного преследования страховщика-миллиардера Александра Кондратенкова. Сегодня с последним словом выступили трое москвичей, обвиняемых в хищении большей части «взяток» и посредничестве коррупции. Свое слово сказал и подсудимый Гумер Нафиев, бывший зампрокурора Казани: извинился перед казанцами, включая бывших коллег, и заявил, что каждый день корит себя за минутную слабость, что привела на скамью подсудимых, передает с места журналист «Реального времени».

— Уважаемый суд, третий год я нахожусь под стражей в условиях СИЗО. Не было, наверное, ни дня, чтобы я не корил себя за ту минутную слабость, что поддался искушению, принял этот злосчастный пакет от Пешкова (по версии обвинения, в пакете были 3 млн рублей, по версии Нафиева — 1 млн, — прим. ред.)... Я осознал весь масштаб своей ошибки. Ошибка в том, что позволил Пешкову (экс-сотрудник прокуратуры Подмосковья, — прим. ред.), в то время я считал его другом, впутать меня в ту свою гнусную историю, — заявил Гумер Нафиев сегодня.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По версии СК и прокуратуры, 28 июля 2020 года в номере казанского отеля Нафиев получил от Пешкова 3 млн рублей. Эту сумму силовики считают лишь частью взятки в 200 тысяч долларов, которую другие фигуранты дела намеревались передать за прокурорское бездействие в части отказа отменять постановление сотрудников УВД Казани о приостановке дела «НАСКО» и за последующие действия по прекращению данного дела. Согласно фабуле обвинения, совершить эти действия зампрокурора Казани не смог, поскольку дело «НАСКО» с ущербом в 10 млрд рублей забрали для дальнейшего расследования в Москву.

«Я глубоко раскаиваюсь, сожалею, что бросил тень своим проступком на органы прокуратуры, где долгое время проработал. Хочу принести извинения своим родным, близким, что запятнал фамилию, — продолжил бывший зампрокурора Казани. — Хочу принести извинения жителям Казани, с которыми служил без малого 30 лет...»



Далее ВИП-подсудимый заявил: на протяжении всего следствия по делу говорил только правду — «она у меня одна». «Я уверен, что вы примете справедливое решение», — обратился он в финале своего выступления к председательствующему судье Динару Хабибуллину.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Подсудимый Владимир Кучинский выступал минут 40. Перечислил ранее озвученные им факты и подробности заключения контракта с Минобороны, который ему не дали исполнить. С его слов, решение об уходе на СВО принял еще в старом СИЗО-1 Казани на Япеева, когда понял — «борюсь с каменной стеной».

— Начали палки в колеса вставлять, но контракт мне удалось подписать. И когда из Минобороны уже приехали, ко мне подошел сотрудник изолятора и сказал: «Звонили из ФСБ, сказали, чтобы тебя не выпускали». Я очень удивился, склонен думать, что там работают честные и порядочные люди.

По словам Кучинского, забрать его сотрудникам Минобороны так и не позволили, причем последняя неудавшаяся попытка была вчера. Обращаясь к суду, этот давний знакомый беглого бенефициара «НАСКО» Александра Кондратенкова намекнул, якобы тот успел получить паспорт гражданина Украины, финансируя в том числе военные действия, а еще попросил о полном оправдании.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Преступления я не совершал. Я не сомневаюсь, что вы примете законное, обоснованное решение», — был краток подсудимый Владимир Бойков.



В свою очередь Евгений Коклягин заявил, что ему очень не хочется верить, что события по данному делу развиваются по написанному Кондратенковым сценарию. И попутно заявил, что целью этого псевдопотерпевшего является отвлечение внимания от собственных преступлений. Таковыми, по мнению обвиняемого, были взятки вышеназванного миллиардера на 10 млрд рублей за то, чтобы на законодательном уровне закрепить лидерство своих компаний на рынке страхования стройобъектов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в прениях адвокаты всех четырех фигурантов просили суд об оправдании своих клиентов либо квалификации их действий по более мягким составам.

В свою очередь сторона обвинения предложила для четверки общий срок наказания в 60 лет колонии строгого режима со штрафами в 602 млн рублей:

Нафиеву по эпизоду получения взятки в 3 млн рублей — 13 лет со штрафом 60 млн и лишением классного чина советника юстиции и звания заслуженного юриста Татарстана;

Кучинскому и Коклягину по эпизодам мошенничества на 132,7 млн рублей и посредничества взятке в особо крупном размере — по 15 лет со штрафами 180,5 млн рублей с каждого;

Бойкову по двум эпизодам афер на 200 млн рублей и посредничеству взяточничеству — 17 лет со штрафом 181 млн рублей.

Ирина Плотникова