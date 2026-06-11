Муниципальные парковки Казани 12 июня будут работать без оплаты

Освобождение от платы будет действовать в течение всего праздничного дня

Фото: Мария Зверева

В Казани 12 июня муниципальные парковки будут работать бесплатно в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Освобождение от платы будет действовать в течение всего праздничного дня. В комитете напомнили, что муниципальные парковки в столице Татарстана традиционно работают без взимания платы по выходным и официальным праздничным дням.

Напомним, что в День России частично перекроют центр Казани. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Наталья Жирнова