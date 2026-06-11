Муниципальные парковки Казани 12 июня будут работать без оплаты
Освобождение от платы будет действовать в течение всего праздничного дня
В Казани 12 июня муниципальные парковки будут работать бесплатно в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.
Освобождение от платы будет действовать в течение всего праздничного дня. В комитете напомнили, что муниципальные парковки в столице Татарстана традиционно работают без взимания платы по выходным и официальным праздничным дням.
Напомним, что в День России частично перекроют центр Казани. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
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