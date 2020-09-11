Профессор КФУ рассказал, стоит ли ждать бабье лето в Казани

В Казани в ближайшие дни не стоит ждать бабьего лета. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, погода в ближайшие дни будет по-настоящему осенней: «В эту декаду температура воздуха в столице будет колебаться за счет западного потока. Погода будет неустойчивая, на 1-2 градуса выше климатической нормы. В пятницу, 11 сентября, согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидаются сильные осадки. Воздух днем прогреется до плюс 19 градусов, ночью — до плюс 10 градусов».

В субботу и воскресение днем ожидается до 20 градусов тепла, ночью — до 12 градусов. Если 12 сентября местами небольшой дождь, то 13 сентября осадков не ожидается.

Ранее Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. В выходные ожидается теплая погода, осадки же не предвидятся.