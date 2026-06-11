Премьер-министр Таиланда Чанвиракун приедет в Казань на саммит Россия — АСЕАН
Политик назвал мероприятие отличной возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил свое участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Это заявление он сделал во время приема по случаю Дня России в Бангкоке.
Чанвиракун отметил, что «позитивный импульс в отношениях между Россией и Таиландом выходит за пределы двусторонних связей».
— На следующей неделе я отправлюсь в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН. Это будет отличная возможность для дальнейшего укрепления сотрудничества между АСЕАН и Россией, — цитирует политика ТАСС.
Сам премьер с нетерпением ждет конструктивного обмена мнениями на саммите. В следующем году будет отмечаться 130-летие дипломатических отношений двух стран.
— Мы планируем отметить эту важную веху обменом высокопрофильными визитами, что подчеркивает нашу общую приверженность к еще более крепкому партнерству на благо наших народов. Поздравляю с Днем России и прошу всех присутствующих поднять бокал за президента вашей страны, — сказал Чанвиракун.
Ранее сообщалось, что визит президента Филиппин в Казань на саммит Россия — АСЕАН официально подтвердили.
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