Премьер-министр Таиланда Чанвиракун приедет в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Политик назвал мероприятие отличной возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил свое участие в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Это заявление он сделал во время приема по случаю Дня России в Бангкоке.

Чанвиракун отметил, что «позитивный импульс в отношениях между Россией и Таиландом выходит за пределы двусторонних связей».

— На следующей неделе я отправлюсь в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН. Это будет отличная возможность для дальнейшего укрепления сотрудничества между АСЕАН и Россией, — цитирует политика ТАСС.

Сам премьер с нетерпением ждет конструктивного обмена мнениями на саммите. В следующем году будет отмечаться 130-летие дипломатических отношений двух стран.

— Мы планируем отметить эту важную веху обменом высокопрофильными визитами, что подчеркивает нашу общую приверженность к еще более крепкому партнерству на благо наших народов. Поздравляю с Днем России и прошу всех присутствующих поднять бокал за президента вашей страны, — сказал Чанвиракун.

Ранее сообщалось, что визит президента Филиппин в Казань на саммит Россия — АСЕАН официально подтвердили.

Никита Егоров