Спрос на поездки в Казань на День России вырос на 10%

В целом по стране внутренний туристический спрос на праздники с 12 по 14 июня вырос на 25%

Фото: Артем Дергунов

Казань вошла в число городов, где на День России вырос спрос на туристические поездки. По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», количество бронирований в столице Татарстана в праздничные дни увеличилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом по стране внутренний туристический спрос на праздники с 12 по 14 июня вырос на 25%. Об этом сообщили «Известиям» в сети отелей Azimut Hotels. По данным компании, число бронирований номеров в российских гостиницах за этот период оказалось на четверть выше показателей 2025 года.

Согласно данным сервиса «Островок», наиболее заметный рост спроса среди популярных туристических направлений показали Нижний Новгород, где количество бронирований увеличилось почти в полтора раза, а также Кострома, Ярославль, Суздаль и Екатеринбург. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Пскове и Новосибирске рост составил около 10%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В компании отметили, что в целом по стране число бронирований на День России выросло на 5% в годовом выражении. Тенденцию подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его оценке, спрос на поездки в праздничные дни увеличился на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что за четыре месяца 2026 года Россию посетило более 1,5 млн иностранных туристов.

Наталья Жирнова