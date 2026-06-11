В Татарстане ко Дню России выпустили 20 краснокнижных соколов-балобанов

В последний раз этих птиц наблюдали в республике более 50 лет назад

В преддверии Дня России в естественную среду обитания выпустили 20 птенцов сокола-балобана, занесенного в Красную книгу. Мероприятие прошло на двух площадках — в Камско-Устьинском районе и на Саралинском участке Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Общее число реинтродуцированных особей редкого хищника в республике достигло 44. Работы по реинтродукции ведутся в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщила пресс-служба Минэкологии РТ.

В специально оборудованные хэки (искусственные гнезда) в Камско-Устьинском районе пересадили 10 птенцов балобана. Еще 10 птенцов разместили днем ранее на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника. Выпуск соколов в дикую природу проведен при участии научного сообщества, орнитологов и волонтеров.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин отметил, что в последний раз этих птиц наблюдали в Татарстане более 50 лет назад. Министерство занимается восстановлением популяции три года, и до 2026 года в естественную среду было выпущено 24 птенца.

— Сегодня, в преддверии Дня России, мы приехали в Камско-Устьинский район с доброй миссией — выпустить в дикую природу птенцов краснокнижного сокола-балобана. В последний раз этих птиц наблюдали в Татарстане более 50 лет назад, — отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин. — Министерство экологии занимается этим направлением три года. До 2026 года в естественную среду было выпущено 24 птенца. Благодарю всех, кто принимал участие в мероприятии: Минприроды России, научных сотрудников, волонтеров, работников Казанского зооботсада, всех неравнодушных людей.

Министр подчеркнул, что при поддержке раиса РТ Рустама Минниханова разработана комплексная программа по развитию и размножению сокола-балобана, рассчитанная до 2036 года. В ее рамках ежегодно планируется выпускать минимум 20 птенцов. В этом году из 20 выпущенных птиц 11 выращены в республике, еще девять приобретены в питомнике. Все соколята окольцованы и будут оснащены GPS-трекерами: 10 отечественного производства и 10 предоставлено китайскими коллегами.

В процедуре кольцевания приняли участие министр экологии РТ и генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшембиев.

— У нас сокол является символом республики. Это священная птица. Сегодня мы находимся на грандиозном мероприятии. Надеюсь, что в будущем все птенцы вернутся и не будут забывать свою родину — место, где они получили путевку в жизнь, — отметил генконсул.

Завкафедрой биоэкологии КФУ Ильгизар Рахимов отметил уникальность проекта.

— Речь идет о краснокнижных видах. Как цыплят их вывести нельзя. Такая работа требует колоссальных усилий. Уже несколько лет мы ведем мониторинг за выпущенными птицами. В перспективе мы можем ожидать появления татарстанской популяции сокола-балобана, — сказал он.

Проект по восстановлению популяции реализуется в Татарстане Министерством экологии с 2023 года совместно с Региональным общественным фондом им. А.И. Щеповских, Казанским зооботсадом, Волжско-Камским заповедником, КФУ и питомником «Сапсан» (Тульская область).

Исполнительный директор АНО «Экофактор» Илья Черноок сообщил о запуске уникальной системы мониторинга.

— Разработка не имеет аналогов, такой маленький размер GPS-трекера (15 граммов) существует только в России. Система включает интеллектуальный трекер, станции, покрывающие большую часть площади Камского Устья, и программный продукт для отслеживания местоположения и активности птиц, — рассказал спикер.

Руководитель союза сокольников «Русский сокол» Ильдар Еналеев подчеркнул, что у птенцов, рожденных в Татарстане, самая высокая вероятность возвращения на постоянное место обитания в республику.

— Любая птица, когда она еще в эмбрионе, фиксирует место локации. Затем, когда она вылупляется и взрослеет, видит гнездовую территорию. Весной, после эмиграции, птицы могут возвращаться в Татарстан. Важно, чтобы соколята рождались именно у нас в республике, — рассказал он.

Напомним, балобан — ключевой хищник, регулятор численности грызунов, в том числе в сельхозугодьях. Его исчезновение в середине XX века было вызвано распашкой целины, применением хлорорганических пестицидов и браконьерством. Без активных мер реинтродукции виду грозило полное исчезновение в регионе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год стало больше лосей, оленей и косуль.

фото: Минэкологии Татарстана



Никита Егоров