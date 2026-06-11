Рустаму Минниханову вручили премию Людвига Нобеля
Ежегодно премия присуждается людям, которые вносят выдающийся вклад в развитие и процветание России
Сегодня в Санкт-Петербурге раису Татарстана Рустаму Минниханову вручили Премию Людвига Нобеля. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
— Ежегодно она присуждается людям, которые вносят выдающийся вклад в развитие и процветание России, являются новаторами и лидерами в своей профессиональной деятельности и вносят особый личный вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и традиций российского народа, — добавила Галимова в посте в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Минниханов принял участие в собрании Ассоциации инновационных регионов России.
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