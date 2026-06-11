В МИД России прибыли послы Германии, Франции и Великобритании

Послы этих стран ранее обратились с просьбой о встрече с одним из его заместителей

Послы Германии, Франции и Великобритании прибыли в Министерство иностранных дел России для встречи с замглавы МИД. Об этом сообщают в министерстве.

Автомобили дипломатических представителей подъехали к зданию российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что послы этих стран обратились с просьбой о встрече с одним из его заместителей. Он отметил, что в МИД готовы принять дипломатов и выслушать их позицию, однако без излишнего оптимизма в отношении результатов переговоров. Каким именно видят будущее в сфере безопасного сосуществования соседних стран и что еще обсуждали главы МИД ОДКБ — читайте в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова