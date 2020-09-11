В МВД меняют порядок сдачи экзамена на права

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В МВД России подготовили новый вариант регламента проведения водительских экзаменов в ГИБДД. Он закрепит отказ от «площадки» и внесет еще ряд изменений.

Согласно регламенту, теперь экзамен на права будут сдавать только «в городе». Причем нововведение касается будущих водителей и легковых авто, и грузовых, и автобусов.

Также документ разбил на несколько групп перечень ошибок и нарушений, которые должен учитывать экзаменатор. Теперь указано, за какие ошибки выставляются один, два или три штрафных балла, передает «РИА Новости». Отдельно выписаны грубые ошибки, после которых экзамен сразу прекращается. В их числе разговор по телефону за рулем или непристегнутый ремень.

Как и ранее, экзаменуемый не должен набрать 5 штрафных баллов.

Напомним, решение отказаться от «площадки» на экзамене обсуждалось уже несколько лет. Соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медведев еще в декабре 2019 года. Оно вступит в силу с 1 апреля 2021 года.