После салюта в честь Дня России в Казани организуют спецподачу автобусов

Транспорт будет ожидать горожан на двух остановках

Фото: Динар Фатыхов

После праздничного салюта в честь Дня России в Казани организуют спецподачу автобусов. Как сообщили в Комитете по транспорту столицы Татарстана, транспорт будет ожидать горожан на двух остановках:

«Энергетический университет» (в направлении улицы Декабристов);

«Молодежный центр» (в направлении Кремлевской дамбы).

Автобусы отправятся по своим маршрутам:

От остановки «Энергетический университет» будут курсировать маршруты №6, 15, 46, 35, 60, 62 и 29.

От остановки «Молодежный центр» отправятся маршруты №22, 30, 35а, 47, 74 и 89.

Спецподачу организуют, чтобы жители смогли удобно добраться до своих пунктов назначения после мероприятия, отметили в комитете.

Подробнее о том, какие мероприятия в Казани пройдут в честь Дня России, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров