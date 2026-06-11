После салюта в честь Дня России в Казани организуют спецподачу автобусов
Транспорт будет ожидать горожан на двух остановках
После праздничного салюта в честь Дня России в Казани организуют спецподачу автобусов. Как сообщили в Комитете по транспорту столицы Татарстана, транспорт будет ожидать горожан на двух остановках:
- «Энергетический университет» (в направлении улицы Декабристов);
- «Молодежный центр» (в направлении Кремлевской дамбы).
Автобусы отправятся по своим маршрутам:
- От остановки «Энергетический университет» будут курсировать маршруты №6, 15, 46, 35, 60, 62 и 29.
- От остановки «Молодежный центр» отправятся маршруты №22, 30, 35а, 47, 74 и 89.
Спецподачу организуют, чтобы жители смогли удобно добраться до своих пунктов назначения после мероприятия, отметили в комитете.
Подробнее о том, какие мероприятия в Казани пройдут в честь Дня России, — в материале «Реального времени».
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