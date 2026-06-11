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После салюта в честь Дня России в Казани организуют спецподачу автобусов

16:15, 11.06.2026

Транспорт будет ожидать горожан на двух остановках

После салюта в честь Дня России в Казани организуют спецподачу автобусов
Фото: Динар Фатыхов

После праздничного салюта в честь Дня России в Казани организуют спецподачу автобусов. Как сообщили в Комитете по транспорту столицы Татарстана, транспорт будет ожидать горожан на двух остановках:

  • «Энергетический университет» (в направлении улицы Декабристов);
  • «Молодежный центр» (в направлении Кремлевской дамбы).

Автобусы отправятся по своим маршрутам:

  • От остановки «Энергетический университет» будут курсировать маршруты №6, 15, 46, 35, 60, 62 и 29.
  • От остановки «Молодежный центр» отправятся маршруты №22, 30, 35а, 47, 74 и 89.

Спецподачу организуют, чтобы жители смогли удобно добраться до своих пунктов назначения после мероприятия, отметили в комитете.

Подробнее о том, какие мероприятия в Казани пройдут в честь Дня России, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров

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