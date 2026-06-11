Татарстанец перевел мошенникам более 1,5 млн рублей за несуществующий автомобиль
По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве
Житель Чистопольского района Татарстана стал жертвой мошенников при попытке купить автомобиль через интернет и потерял более 1,5 млн рублей, сообщают в МВД по РТ.
Как сообщили в полиции, 27-летний житель села Каргали нашел объявление о продаже автомобиля в одном из мессенджеров и связался с продавцом. После обсуждения условий он заключил договор купли-продажи и перевел деньги несколькими платежами.
Сначала мужчина отправил 579 тыс. рублей якобы за растаможку, затем еще 980 тыс. рублей в качестве оплаты за автомобиль. Однако транспортное средство он так и не получил. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Напомним, что ранее мошенники похитили ценности на 70 миллионов рублей у семьи из Альметьевска. При этом участники преступления сами оказались обманутыми телефонными мошенниками, действовавшими под видом сотрудников госорганов.
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