Посольство Кипра прекратит работу визовых центров в России с 15 июня

В посольстве пояснили, что 13 июня истекает срок действия договора с компанией BLS International, после чего прием заявлений в ее визовых центрах будет прекращен

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Посольство Кипра сообщило о временном изменении порядка приема заявлений на въездные визы в России в связи с прекращением работы визовых центров. Как уточнили в дипмиссии, с 15 июня подать документы на визу можно будет только лично в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

В посольстве пояснили, что 13 июня истекает срок действия договора с компанией BLS International, после чего прием заявлений в ее визовых центрах будет прекращен. Заявителям, которые подали документы до 11 июня, необходимо будет получить паспорта в соответствующих визовых центрах.

В дипмиссии добавили, что в ближайшее время ожидается заключение нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента оформление виз будет осуществляться только при личной подаче документов с предоставлением полного комплекта, включая оригиналы и копии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова